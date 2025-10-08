Tragedija, kot je še ni bilo! Motorist šel na pogreb mlade voznice (21), ki je umrla pred petimi dnevi, a umrl na kraju

Hrvaški mediji poročajo o tragični prometni nesreči, ki se je zgodila le kilometer in pol od petkove nesreče, v kateri je umrla mlada voznica. Danes se je na Krku tako zgodila še ena nesreča, v kateri je umrl motorist.

V obeh nesrečah udeležena avtobusa

Ob 14.20 sta v bližini smetišča Treskavac trčila motorist in avtobus.

Voznik motornega kolesa je umrl na kraju, že v petek je na istem odseku ceste umrlo 21-letno dekle. Voznica je po izvozu iz ovinka zaradi prevelike hitrosti izgubila nadzor nad vozilom in trčila v kovinsko varnostno ograjo, nakar je zapeljala na nasprotno stran, kjer je trčila v sprednji del avtobusa.

Občina Baška je današnji dan razglasila za dan žalovanja, današnja nesreča pa se je zgodila le pol ure pred pogrebom tragično preminule 21-letnice. Novi list tako piše, da je motorist, ki je umrl v današnji nesreči, mladenič s Krka, ki se je odpravljal v Jurandvor na pogreb 21-letnice.