Tragedija mladega pohodnika (18): padel 200 metrov v prepad, aplikacija prenehala delovati

V sredo se je trojica prijateljev iz Madžarske odpravila s postaje Hungerburgbahn v bližini avstrijskega Innsbrucka, njihov cilj pa je bil vzpon na vrh Kemachera. Uporabljali so aplikacijo za navigacijo na prostem. Ko je aplikacija odpovedala, je prišlo do nesreče, poroča Kronen Zeitung.

Mladeniču žal ni bilo več pomoči

Mladeniči so se na strmem terenu izgubili in nadaljevali vzpon proti vrhu po brezpotju. Ko so prišli do manjše planote, so se odločili, da bodo opustili vzpon in začeli sestop. Nato pa je prišlo do tragedije. Eden od 18-letnikov je na strmem, travnatem in skalnatem terenu izgubil ravnotežje in padel približno 150 do 200 metrov. Nepremično je obležal na dnu prepada.

»Eden od njegovih prijateljev je takoj poklical reševalce, medtem ko se je drugi spustil do poškodovanega planinca,« navajajo preiskovalci.

Vendar mladeniču žal ni bilo več pomoči.

Kemacher je najvišji vrh v osrednjem delu grebena Nordkette, ki se dviga neposredno nad Innsbruckom in kot visoka naravna pregrada mestu podaja značilno podobo. Edini označeni pristop na Kemarcher poteka po trasi atraktivne in ne pretirano zahtevne ferate, ki omogoča izjemne razglede na južno ležeča Innsbruck in Stubajsko dolino, ter proti severu na slikovito pogorje Karwendel, katerega južni del tvori prav Nordkette. Ker skoraj do pričetka ferate pripelje vzpenjača, je slednja zelo priljubljena, Kemacher pa posledično deležen precejšnjega obiska, navaja hribi.net.

Reševalci so z gore spravili preostala dva madžarska planinca, nato pa so s pomočjo policijskega helikopterja izvlekli truplo tragično preminulega 18-letnika.