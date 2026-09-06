Tragedija na A1: avtomobil v ograjo in drog: 68-letnik umrl na kraju, 58-letnica huje poškodovana

Na Hrvaškem se je zgodila huda prometna nesreča. Zgodila se je v soboto okoli 20.35 na avtocesti A1 pri kraju Čista Mala, pri tem je umrla ena oseba.

Končal v ograji, umrl na kraju

Prometna nesreča se je zgodila, ko 68-letni voznik osebnega vozila z dubrovniškimi registrskimi oznakami, ki je vozil po prometnem pasu južnega vozišča avtoceste, ob vstopu v blag desni ovinek ni prilagodil hitrosti vožnje ter je izgubil nadzor nad vozilom. Med zanašanjem vozila je zapeljal na severni pas južnega vozišča ter trčil v sredinsko varnostno ograjo, nato pa še v kovinski drog prometnega portala, od katerega se je odbil in se nato ustavil.

Takoj po prometni nesreči je na raztresene odpadle dele osebnega vozila naletelo pet osebnih vozil, pri katerih je nastala materialna škoda.

Zaradi posledic poškodb je 68-letnik umrl na kraju dogodka, medtem ko so 58-letni potnici v Splošni bolnišnici v Šibeniku ugotovili hude telesne poškodbe in je bila zadržana na nadaljnjem zdravljenju.

V zvezi s prometno nesrečo bodo policisti podali poročilo Okrožnemu državnemu tožilstvu v Šibeniku.