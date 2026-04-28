VEČ SMRTNIH ŽRTEV

Tragedija na avtocesti! Štiri žrtve vožnje v nasprotno smer, namenjeni so bili proti Sloveniji (VIDEO)

Prek priljubljene aplikacije za deljenje prevozov so se odpravili na pot proti Sloveniji, ne da bi slutili, da bo to njihovo zadnje potovanje.
N. P.
 28. 4. 2026 | 14:42
 28. 4. 2026 | 15:58
V grozljivem čelnem trčenju na srbski avtocesti Šabac–Ruma so umrle štiri osebe, medtem ko se zdravniki beograjskega urgentnega centra še vedno borijo za življenje 22-letnika. Do tragedije je prišlo, ko se je voznik forda iz Beograda s hitrostjo 130 km/h peljal v nasprotno smer in se neposredno zaletel v črnega golfa. V njem so bili štirje mladi iz Rume, ki so se prek priljubljene aplikacije za deljenje prevozov odpravili na pot proti Sloveniji, ne da bi slutili, da bo to njihovo zadnje potovanje. Ni znano, ali je povzročitelj na nasprotni vozni pas zapeljal namerno ali po pomoti. 

Dogajanje se je začelo z dramatičnim opozorilom ob 12.57, ko je član lokalne skupine na aplikaciji Viber voznike opozoril: »Avtocesta pri Šabcu proti Rumi, nekdo vozi v nasprotno smer 130 na uro, pazite se! Temno siv ford.« Žal je bilo za preprečitev katastrofe prepozno. Le tri minute pozneje, okoli 13. ure, je prišlo do silovitega trčenja.

Posledice nesreče so tragične. Na kraju dogodka so umrli trije ljudje: voznik forda, ki je nesrečo povzročil, ter fant in dekle, ki sta bila potnika v golfu in sta prek aplikacije zgolj iskala prevoz do cilja. Voznika golfa, 24-letnega M. P. iz kraja Pocerski Dobrić pri Šabcu, so v težkem stanju prepeljali v bolnišnico v Sremski Mitrovici, kjer pa je pozneje umrl zaradi poškodb. Peti udeleženec, 22-letnik, je bil s hudo telesno poškodbo najprej oskrbljen v Šabcu, nato pa prepeljan v beograjski urgentni center, kjer njegovo stanje ostaja kritično. Posnetki s kraja nesreče pričajo o nepredstavljivi moči udarca, saj sta bila oba avtomobila popolnoma uničena in »zmečkana kot pločevinki«. Avtocesta v smeri proti Rumi je bila zaradi razbitin, ki so prekrile asfalt, popolnoma neprevozna, na terenu pa so posredovale številne ekipe gasilcev, policije in nujne medicinske pomoči.

