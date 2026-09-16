Prvi klic na pomoč reševalci prejeli ob 11.20, oče zabodel šestletnega sina, nato skočil s petega nadstropja

Tragedija se je zgodila v sofijski četrti Mladost 3. Prvi klic na pomoč so reševalci prejeli okoli 11.20, na kraj pa sta bili poslani dve reševalni ekipi. V stanovanju so našli šestletnega dečka z več vbodnimi ranami, pred stavbo pa njegovega 40-letnega očeta, ki je padel s petega nadstropja. Zdravniki so lahko pri obeh le še potrdili smrt.

Po podatkih sofijske policije so v zvezi z dogodkom prejeli skupno štiri prijave. Zadnji dve je podala dečkova babica, ki se je vrnila domov in vnuka našla v zelo hudem stanju poškodb. V stanovanju so sicer živeli deček, njegov oče ter očetova starša. Policija za zdaj ni našla znakov, da bi v stanovanje vstopila tretja oseba. Najverjetnejša je zgodba, da je oče napadel sina, pri tem pa naj bi tudi sam utrpel vbodne poškodbe, še preden je skočil skozi okno oziroma z balkona stavbe.

Babica je tistega jutra odšla po nakupih. Ko se je vrnila, je naletela na grozljiv prizor in poklicala pomoč. Policija je razkrila tudi, da je oče pred tem sam poklical številko za nujno pomoč 112, vendar je klic hitro prekinil.

Pred leti že posredovala policija

Preiskava je pokazala, da moški policiji ni bil povsem neznan. Leta 2023 so ga pridržali zaradi incidenta oziroma nereda, po tem dogodku pa je bil nameščen v center za duševno zdravljenje. Po navedbah policijskih predstavnikov je imel težave, povezane z uživanjem zdravil in alkohola, več let pa naj bi prejemal terapijo. Po tistem dogodku proti njemu niso vložili kazenskih ovadb.

Policija ob tem poudarja, da doslej nima podatkov o prejšnjem nasilju v družini ali sporih s sosedi. Direktor sofijske policije Nikolaj Peltekov je dejal, da pred tragedijo ni bilo ničesar, kar bi jasno nakazovalo, da bi se lahko zgodilo kaj takšnega. Dečkova mati in partnerica 40-letnika naj bi družino zapustila pred približno tremi leti. Zakaj je odšla in kakšen odnos je imela z družino v zadnjih letih, za zdaj ni pojasnjeno.

Še ena podrobnost, ki jo zdaj preverjajo preiskovalci, je jutranji klic babice v vrtec. Zaposlenim je sporočila, da dečka tisti dan ne bo. Policija skuša zdaj natančno sestaviti časovnico dogodkov in ugotoviti, kaj se je v stanovanju zgodilo pred njenim prihodom. Preiskava tragedije še poteka. Za zdaj policija ne govori o motivu, prav tako še ni dokončno pojasnjeno, kako je oče dobil svoje vbodne rane in kaj se je v zadnjih minutah pred njegovo smrtjo dogajalo v stanovanju.