Tragedija na cesti vzela nogometaša Daniela (21), v klubu so se od njega čustveno poslovili

Žalostna novica je pretresla nogometno javnost v Dalmaciji in Severni Makedoniji. Pri komaj 21 letih je umrl mladi nogometaš Daniel Nikolovski, ki je v pretekli sezoni nosil dres kluba NK Hrvatski vitez Posedarje.

Od mladega nogometaša so se v dalmatinskem klubu poslovili s čustveno objavo. »Včeraj smo prejeli žalostno novico. Težko je z besedami opisati bolečino, ki jo čutimo. Naš dres si nosil le šest mesecev, a si se nam vtisnil v srce, kot da bi bil z nami vse življenje. Tvoj nalezljivi nasmeh, dobrota in skromnost so tisto, česar se bomo spominjali vse življenje. Družini izrekamo iskreno sožalje. Tvoj klub,« so zapisali. Za Hrvatski vitez je zbral 15 prvenstvenih nastopov.

Po informacijah, ki so jih objavili mediji v Severni Makedoniji, je mladenič umrl v hudi prometni nesreči, ki se je zgodila v petek zvečer na območju gorskega prelaza Straža, na cesti proti Gostivarju. Po tamkajšnjih poročilih se je nesreča zgodila okoli 22.55, ko sta trčila dva avtomobila. Nikolovski je vozil eno od vozil, zdravnik nujne medicinske pomoči pa je lahko le potrdil njegovo smrt. Še tri osebe iz vozil so zaradi poškodb prepeljali v bolnišnico.