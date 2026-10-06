Tragedija na delu: zrušil se je dimnik, opeke so bile usodne za 66-letnika

Moški je umrl, potem ko so med izvajanjem del nanj padle opeke s starega dimnika. Tragedija se je zgodila v ponedeljek dopoldne v Benkovu pri Krapini na območju hrvaškega Zagorja. Nesreča se je zgodila okoli 11.30, ko je 66-letni moški izvajal dela na pomožnem gospodarskem objektu. Med rušenjem starega dimnika se je konstrukcija porušila, pri tem pa so opeke padle nanj.

Moški je bil v nesreči hudo poškodovan. Kljub poškodbam je pozneje umrl.

Policija odredila obdukcijo

Po nesreči so poskrbeli za prevoz telesa umrlega na obdukcijo. Policija je sporočila, da bodo tako ugotovili okoliščine njegove smrti. Tragedija se je zgodila med izvajanjem del na starejšem pomožnem gospodarskem objektu, kjer je bilo rušenje dimnika usodno za 66-letnika, poroča Dnevnik.hr.