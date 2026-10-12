Tragedija na dvorišču: roj sršenov jo je pičil v glavo, zgrudila se je in umrla

Srhljiva nesreča se je v petek zvečer zgodila v naselju Stojnik v občini Sopot v Srbiji, kjer so sršeni napadli 77-letno žensko z inicialkami M. A., ki se je takrat nahajala na dvorišču. Po prvih informacijah je roj sršenov žensko napadel in jo pičil v predel glave. Po napadu se je zgrudila na tla in ni kazala več znakov življenja.

O dogodku so obvestili nujno medicinsko pomoč zdravstvenega doma v Sopotu. Reševalci so kmalu prispeli na kraj dogodka in žensko poskušali oživljati.

Kljub oživljanju ji niso mogli pomagati

Kljub prizadevanjem zdravstvenega osebja ženske niso mogli rešiti. Zdravniki so lahko le potrdili njeno smrt. Po poročanju Jutranjega lista so truplo pokojne prepeljali na Inštitut za sodno medicino, kjer bodo z obdukcijo poskušali ugotoviti natančen vzrok smrti.

Preiskava okoliščin dogodka še poteka.