Tragedija na Hrvaškem: prevrnjen čoln z migranti, en mrtev, več pogrešanih

Na reki Uni na območju Hrvaške se je med poskusom nezakonitega prečkanja meje med Bosno in Hercegovino ter Hrvaško prevrnil čoln, na katerem je bilo več ljudi. Doslej so po navedbah hrvaške policije našli tri ljudi, med njimi enega mrtvega, preostale pogrešane še iščejo.

Policisti so nekaj pred 5. uro med nadzorom meje v kraju Rosulje na območju Hrvaške zaslišali klic na pomoč iz reke Une, so sporočili s sisaško-moslavške policijske uprave. Ugotovili so, da se je prevrnil čoln, na katerem je bilo več ljudi, in obvestili druge nujne službe. Med iskanjem pogrešanih so našli truplo moškega in dva preživela - kitajskega državljana in državljana BiH, ki ga je policija prijela zaradi suma tihotapljenja ljudi. Iskanje preostalih pogrešanih nadaljujejo.

Na čolnu je bilo po neuradnih informacijah, ki jih navajajo hrvaški mediji, sedem do osem ljudi, domnevno kitajskih državljanov, ki so prečkali Uno, da bi prišli na Hrvaško.