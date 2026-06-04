Tragedija na Hrvaškem! Pri Medulinu strmoglavilo letalo, umrlo več oseb

Na območju Medulina je strmoglavilo manjše letalo. Po neuradnih informacijah je v nesreči umrlo več oseb, tako navaja dnevnik.hr.

Istrska policija je prejela obvestilo o strmoglavljenju letala manjših dimenzij na območju Medulina ob 11.20.

Neuradno: 4 mrtvi

Vse službe za nujno posredovanje so takoj odšle na teren. Letalo je strmoglavilo na območju Campanoža, nenaseljenega območja na upravni meji med mestom Pulj in občino Medulin. »Trenutno so na kraju dogodka vse službe, od nujne medicinske pomoči in gasilcev do policije,« je povedal policijski predstavnik za odnose z javnostmi Alen Pačić in potrdil, da je v nesreči umrlo več ljudi. Jutarnji list navaja neuradne podatke, da naj bi umrli štirje ljudje.