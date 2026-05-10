Tragedija na Hrvaškem, v streljanju ubit policist, znano je njegovo ime (FOTO)

V streljanju v gostinskem lokalu v Krapini na Hrvaškem je bil v jutranjih urah ubit policist, so sporočili s Policijske uprave Krapina-Zagorje. Z istim strelnim orožjem je napadalec ustrelil še sebe, reševalci pa so ga že prepeljali v bolnišnico.

»Kmalu po osmi uri je bil v gostinskem lokalu v Krapini ubit policist, ki ni bil na dolžnosti. Storilec je bil ranjen z istim strelnim orožjem in je bil nato s helikopterjem prepeljan v bolnišnico Dubrava. Policisti so na kraju dogodka in ugotavljajo vse okoliščine,« je povedal predstavnik policije.

FOTO: Josip Mikacic/Pixsell

FOTO: Josip Mikacic/Pixsell

Po neuradnih informacijah naj bi bil ubit vodja kriminalistične policije Policijske uprave Krapina-Zagorje, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Hrvaški mediji poročajo, da je bil Robert Grilec (52), vodja Službe kriminalistične policije na PU Krapina-Zagorje, ubit v streljanju, ki se je zgodilo malo po 8. uri zjutraj v Krapini. Za častno in zgledno služenje leta 2018 ga je odlikovala takratna predsednica Grabar Kitarović. Ustrelil ga je 52-letni moški, ki se je nato ustrelil še sam. Policija je za Hino potrdila, da policist ni bil v službi.

FOTO: Josip Mikacic/Pixsell

10.5.2026., Krapina - U pucnjavi u kaficu nesto iza 8 sati ubijen je policajac. Policajac je bio van sluzbe. Hitne sluzbe, policija i interventna su na terenu. Photo: Josip Mikacic/PIXSELL FOTO: Josip Mikacic/pixsell Pixsell