PRISTALA NA SPODNJI PALUBI

Tragedija na križarki: med družinskimi počitnicami padla z balkona in umrla

Nesreča se je zgodila v bližini otoka Catalina, približno 35 kilometrov od obale južne Kalifornije.
Ena od ladij družbe Carnival Cruise Line. Simbolična fotografija. FOTO: Jorge Delgado Reuters
N. P.
 28. 4. 2026 | 20:17
Družinske počitnice na križarki so se spremenile v tragedijo. Potnica na ladji Carnival Firenze je umrla, potem ko je padla z balkona svoje kabine. Nesreča se je zgodila v bližini otoka Catalina, približno 35 kilometrov od obale južne Kalifornije. Ženska je po navedbah družbe Carnival Cruise Line padla čez balkonsko ograjo in pristala na spodnji palubi. Potovala je z družino, ki je o dogodku takoj obvestila ladijsko osebje. Njena identiteta za zdaj ni znana, prav tako ni jasno, kaj je povzročilo usodni padec. »Obvestili smo vse pristojne organe,« je sporočil predstavnik družbe. Dodal je, da se bodo preiskovalci, kot je običajno v takšnih primerih, vkrcali na ladjo na otoku Catalina in opravili potrebno preiskavo. V družbi so še sporočili, da njihova ekipa za pomoč gostom stoji ob strani pokojničini družini. »Naše misli in molitve so z njimi in njihovimi bližnjimi,« so zapisali.

Carnival Firenze lahko po podatkih družbe sprejme 4126 potnikov in 1425 članov posadke. Ladja je v nedeljo, 26. aprila, odplula iz Long Beacha v Los Angelesu, dan pozneje pa prispela do otoka Catalina. Nato naj bi nadaljevala pot proti Ensenadi v Mehiki in nazaj v Los Angeles. Tragedija se je zgodila le malo po drugem podobnem primeru, ko so reševalci ob obali Massachusettsa v nedeljo iskali člana posadke ladje Norwegian Breakaway, ki je padel v morje med plovbo z Bermudov proti Bostonu. Posnetki nadzornih kamer naj bi pokazali, da je moški padel v vodo približno 19 kilometrov od kraja Wellfleet.

Več iz teme

ZADNJE NOVICE
20:00
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Pozor pri bezgu! Ena napaka vas lahko hitro spravi v težave

Čeprav se zdi, da ga vsi nabiramo in pripravljamo, bezeg spada med tiste rastline, ki jo je treba znati pravilno uporabljati.
Kaja Berlot28. 4. 2026 | 20:00
19:59
Novice  |  Slovenija
NUJNA SEJA

Na odboru DZ burna razprava, predlog spremembe zakona o vladi pa je podprt. Poglejte, kdo vse ga je podprl

Več poslancev je v razpravi na račun kolegov izreklo različne zbadljivke.
28. 4. 2026 | 19:59
19:34
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
ŠE VEDNO POGREŠANA

Minila štiri leta od skrivnostnega izginotja zmagovalke Big Brotherja! Kaj se je zgodilo z Marijano?

Na mostu čez Savo našli njene stvari, dokumente in mobilni telefon.
28. 4. 2026 | 19:34
19:20
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
HURGADA

Šov smrti: predstava ušla izpod nadzora, kobro »spustil« v hlače, moški umrl

Nesrečnik je bil na dopustu v Hurgadi z dvema družinskima članoma.
28. 4. 2026 | 19:20
19:04
Novice  |  Slovenija
SPOROČILO BREZ IMEN, A Z JASNIM CILJEM

Urška Klakočar Zupančič očitno ne more brez politike

Med vrsticami zapisa Klakočarjeve na družbenem omrežju mnogi prepoznavajo aktualne politične akterje.
28. 4. 2026 | 19:04
18:35
Šport  |  Tekme
DIRKA PO ROMANDIJI

Pogačar že na novi dirki, danes ni bil čisto na vrhu, Roglič v deseterici

Začela se je 79. kolesarska dirka po Romandiji.
28. 4. 2026 | 18:35

