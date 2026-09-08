Tragedija na Krku: potnici na trajektu nenadoma postalo slabo, kljub reanimaciji je umrla (VIDEO)

V trajektnem pristanišču Valbiska na hrvaškem otoku Krku se je v nedeljo zjutraj zgodila tragedija. Potnici je med plovbo s trajektom nenadoma postalo slabo. Na pomoč so poklicali reševalce, proti pristanišču pa je poletel tudi helikopter nujne medicinske pomoči. Kljub reanimaciji ženski niso mogli rešiti življenja, pišejo hrvaški mediji.

Po prvih informacijah se je dogodek zgodil okoli 8.45. Zdravstveno stanje potnice se je med plovbo nenadoma močno poslabšalo, zato so o dogodku obvestili pristojne službe. Ko je trajekt prispel v Valbisko, so ženski nemudoma začeli nuditi nujno medicinsko pomoč. Zaradi resnosti njenega stanja so na kraj napotili tudi helikopter nujne medicinske pomoči.

Reanimacija ni bila uspešna

Zdravstveno osebje je potnico poskušalo oživljati, vendar ji kljub hitremu posredovanju in prizadevanjem reševalcev niso mogli pomagati. Ženska je umrla.

Za zdaj niso objavili njene starosti niti identitete. Prav tako ni znano, na katerem trajektu je potovala in kaj je povzročilo nenadno poslabšanje njenega zdravstvenega stanja.

Na spletu se je pojavil tudi posnetek reševanja v Valbiski. Več informacij o okoliščinah dogodka naj bi bilo znanih po končanem postopku pristojnih služb.