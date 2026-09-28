43-letni motorist umrl, prijatelji se poslavljajo: »Naj ti bo mirna pot na zadnji vožnji«

Huda prometna nesreča pri Pločah na Hrvaškem je terjala življenje 43-letnega motorista. Nesreča se je zgodila v nedeljo okoli 19.15 na Jadranski magistrali, na državni cesti D8 pri kraju Baćina. Policija je zdaj objavila podrobnosti tragedije, v kateri se je poškodoval še en motorist. Od pokojnega se medtem poslavljajo tudi njegovi prijatelji iz motorističnega kluba, navajajo hrvaški mediji.

Po ugotovitvah policije je 43-letni motorist z motorjem dubrovniških registrskih oznak v levi ovinek pripeljal z neprilagojeno hitrostjo. Izgubil je nadzor nad motorjem, zapeljal s ceste na kamnito makadamsko površino ter trčil v kamnito površino. Poškodbe so bile tako hude, da je umrl na kraju nesreče.

Za njim vozil še drugi motorist

Za 43-letnikom je vozil 49-letni motorist. Tudi ta naj bi po navedbah policije vozil z neprilagojeno hitrostjo. Naletel je na kamenje in dele plastike, ki so po prvi nesreči ostali raztreseni po cesti, nato izgubil nadzor nad motorjem in zapeljal z vozišča. Odpeljali so ga v splitsko bolnišnico, kjer so ugotovili, da je utrpel lažje poškodbe.

»Naj ti bo mirna pot na zadnji vožnji«

Truplo pokojnega motorista so prepeljali na oddelek patologije dubrovniške bolnišnice, kjer bodo opravili sodnomedicinsko obdukcijo.

Od pokojnega člana so se ganljivo poslovili tudi v Moto klubu Neretvanski Gusari. Zapisali so, da niso izgubili le člana kluba, temveč prijatelja in človeka, ki je bil del njihove družine. Spomnili so se skupnih kilometrov, voženj, smeha in trenutkov, ki jih bodo nosili s seboj. Ob slovesu so mu namenili tudi besede: »Naj ti bo mirna pot na zadnji vožnji.« Dodali so, da bo odslej na vsaki cesti manjkal en motor in en prijatelj.