Tragedija na magistrali: v silovitem trčenju tovornjaka in avtomobila umrl 21-letnik

Na Ibarski magistrali med Ripnjem in Rušnjem v Srbiji je danes okoli pete ure zjutraj prišlo do tragične prometne nesreče s smrtnim izidom. Po doslej znanih informacijah sta bila v nesreči udeležena tovorno vozilo Mercedes Sprinter in osebni avtomobil Alfa Romeo, v katerem so bili trije mladi moški.

Po silovitem trčenju je na kraju nesreče umrl 21-letni sopotnik, medtem ko je bil voznik osebnega vozila, star 22 let, s hudimi poškodbami prepeljan v urgentni center. Tretji potnik naj bi po zdravniškem pregledu ostal na kraju dogodka, voznik tovornjaka pa po prvih podatkih ni utrpel poškodb. Srbski mediji poročajo, da je bil udarec tako močan, da je bil sprednji del avtomobila popolnoma uničen. Na prizorišče so hitro prispeli reševalci, gasilci in policija, promet na tem delu Ibarske magistrale pa je bil več ur zaprt v obe smeri zaradi ogleda kraja nesreče in odstranjevanja posledic trčenja.

Preiskava vzroka nesreče še poteka. Policisti preverjajo vse okoliščine dogodka, med drugim hitrost vožnje in način vključevanja vozil v promet. Po neuradnih informacijah naj bi do nesreče prišlo v trenutku, ko je eno od vozil menjalo pas vožnje, vendar uradne potrditve teh navedb za zdaj še ni.