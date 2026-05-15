Tragedija na obali: tri mlade ženske našli mrtve v mrzlem morju

Policija v Brightonu preiskuje okoliščine smrti treh mladih žensk, katerih trupla so v sredo, 13. maja, zgodaj zjutraj izvlekli iz Rokavskega preliva. Preiskava se je začela po mrzličnem klicu na pomoč ob 5.45 zjutraj, ko so očividci opazili osebo v težavah v bližini marine. Ob prihodu reševalnih ekip so v razburkanem morju odkrili še dve telesi. Kljub hitremu posredovanju policije in reševalcev ženskam, ki naj bi bile stare med 20 in 30 let, niso mogli več pomagati. Razmere na morju so bile tisto jutro izjemno zahtevne; voda je imela le okoli 12 stopinj Celzija, pihal je močan veter, težave pa so povzročali tudi valovi. Lokalni prebivalci izpostavljajo, da obalo v bližini pomola bičajo močni tokovi, ki plavalce potiskajo proti vzhodu.

Na prodnati plaži so preiskovalci našli več ključnih sledi, predvsem odvržene plašče in ročne torbice. To nakazuje na možnost, da so ženske v vodo vstopile prostovoljno, potem ko so odložile vrhnja oblačila, nato pa jih je premagala moč narave. Po navedbah domačinov so bile oblečene v oblačila za zabavo, kar je sprožilo ugibanja, da se je praznična noč sprevrgla v nočno moro. Detektivi trenutno sestavljajo mozaik zadnjih ur pred tragedijo. V bližnjem klubu je potekal dogodek, prizorišče pa naj bi bilo polno študentov, ki so se zadrževali tudi na plaži. Ni jasno, ali so se umrle prav tako udeležile dogodka ali ne. Čeprav se najbolj priljubljeni obalni klubi nahajajo približno poldrugi kilometer zahodno od mesta najdbe trupel, je tudi območje tamkajšnje marine polno barov in stanovanjskih kompleksov.

Uradne izjave policije

Policija v Sussexu je v četrtkovih jutranjih urah potrdila, da so žrtve verjetno že identificirali in o tem obvestili njihove svojce, vendar imen javnosti še ne bodo razkrili, dokler ne bodo opravljeni vsi formalni postopki. Glavni nadzornik Adam Hays je dogodek označil za srhljivo tragedijo in poudaril, da so misli vseh z družinami umrlih. »Gre za občutljivo preiskavo, ki vključuje več hipotez, zato ne bi bilo primerno ugibati, dokler zbiramo dokaze,« je pojasnil Hays. Za zdaj ni dokazov, ki bi kazali na vpletenost tretje osebe ali kakršno koli kaznivo dejanje.