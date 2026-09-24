Tragedija na Oktoberfestu: Aleksandar umrl pod prostim padom, zdaj razkrivajo, zakaj je šel tja (FOTO)

Nesreča se je zgodila v ponedeljek zvečer okoli 21.50 na münchenskem Oktoberfestu. 52-letni varnostnik se je po prvih ugotovitvah znašel v nevarnem območju pod približno 80 metrov visokim prostim padom, imenovanim Hangover, ko se je gondola z veliko hitrostjo spustila proti tlom in ga zadela. Reševalci so ga na prizorišču oživljali, nato pa odpeljali v bolnišnico, kjer je zaradi hudih poškodb umrl. Kriminalisti še preiskujejo okoliščine nesreče.

Šlo je za 52-letnega Aleksandra Spasića iz Srbije, ki je po poročanju Bilda v varnostnem podjetju delal šele približno tri mesece. Družina pravi, da je delo na Oktoberfestu sprejel predvsem zato, da bi zaslužil nekaj za na vrh, čeprav delo ni najbolj prijetno.

Sin ga je prosil: »Oče, ne hodi na Oktoberfest«

Njegov sin Lazar je za nemški Bild povedal, da mu je že pred začetkom dela govoril, naj na festival sploh ne gre. Družina se je namreč bala predvsem incidentov s pijanimi obiskovalci in možnosti, da bi se Aleksandru kaj zgodilo. Po navedbah družine je Aleksandar umrl med zadnjo vožnjo atrakcije tistega večera, približno deset minut pred koncem svoje izmene. Svojci še vedno ne razumejo, zakaj se je v tistem trenutku sploh znašel na območju pod atrakcijo, kamor med delovanjem ni dovoljeno vstopati. Aleksandar naj bi bil po njihovih besedah zelo previden človek, ki se nevarnim situacijam ni brezglavo izpostavljal.

Sin pa je povedal, da je že dan prej pri drugi atrakciji domnevno zavrnil prošnjo, naj vstopi v nevarno območje in pobere predmet, ki ga je izgubil obiskovalec. Ena od možnosti je torej, da je tudi tokrat odšel po izgubljen telefon, očala ali drug predmet obiskovalca, vendar za zdaj za to ni uradne potrditve. Natančen razlog, zakaj je vstopil v nevarno območje, ostaja eno ključnih vprašanj policijske preiskave.

Z ženo govoril le dobro uro pred nesrečo

Aleksandar je bil z ženo Adriano poročen 28 let. Družina je povedala, da sta govorila še približno 75 minut pred tragedijo. Še bolj pretresljivo je, da so se dogovorili, da bodo že naslednji dan skupaj obiskali Oktoberfest kot družina. Po navedbah nemških medijev je bil Aleksandar visok približno dva metra. Ob trku z gondolo oziroma delom naprave je utrpel izjemno hude poškodbe, predvsem poškodbe glave.