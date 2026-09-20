Tragedija na plaži: moški umrl po pretepu zaradi ležalnika

Na plaži v letovišču Vouliagmeni pri Atenah je danes po prepiru, ki se je sprevrgel v pretep, umrl 82-letnik, poročata grški portal eKathimerini in francoska tiskovna agencija AFP. Do pretepa je prišlo zaradi ležalnika. Policija je v povezavi z incidentom aretirala 76-letnika in 21-letnico.

Poleg 76-letnika in 21-letnice, s katerima naj bi se sprl moški, ki je pozneje umrl v bolnišnici, so organi pregona na zaslišanje privedli tudi več zaposlenih v podjetju, ki oddaja ležalnike.