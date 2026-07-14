Tragedija na plaži: pred očmi partneric utonila dva moška, reševala sta otroka (FOTO)

Družinski izlet na plažo v angleškem mestu Hartlepool se je v nedeljo, 12. julija, spremenil v nepredstavljivo tragedijo. Med dramatičnim reševanjem dveh otrok, ki sta zašla v težave zaradi močnih morskih tokov, sta življenje izgubila njun oče in moški, ki jima je nesebično priskočil na pomoč.

Oče, ki so ga lokalni mediji identificirali kot Wayna Taylorja, je odšel z družino preživet vroč poletni dan na plažo. Ko sta se njegova otroka začela utapljati v razburkanem morju, je brez oklevanja skočil v vodo. Za njim je v valove nemudoma stekel še moški, ki je bil tisti trenutek na sprehodu s partnerico in psom, a so močni tokovi oba odnesli.

Očividci so opisali grozljive prizore. Med njimi je bil tudi 48-letni Davey Short, ki je iz vode uspel rešiti enega od dečkov. Povedal je, da je bila mama otrok na obali popolnoma histerična, saj sama ni znala plavati, njun najstarejši sin pa je prav tako poskušal pomagati bratcu in sestrici. »Uspelo mi je priplavati do fanta in ga potegniti na varno. Vsi trije otroci so bili na koncu živi in zdravi, a ko sem pogledal nazaj na morje, sem videl, da očeta ni več,« je pretresen dejal Short. Dodal je še, da ga je močno prizadela tudi usoda drugega moškega, ki je za tuje otroke žrtvoval svoje življenje pred očmi svoje partnerice. Trupli obeh moških so reševalci iz vode potegnili šele po približno 40 minutah. Otroke so prepeljali v bolnišnico na pregled, k sreči pa niso utrpeli telesnih poškodb.

Britanska javnost je pokojnega očeta označila za heroja. Na spletu so prijatelji zagnali akcijo za kritje stroškov pogreba in pomoč družini in v zelo kratkem času zbrali že več kot 31.000 britanskih funtov (okrog 36.000 evrov). Lokalna policija je sporočila, da okoliščine nesreče še preiskujejo, hkrati pa družinam žrtev nudijo vso potrebno psihološko podporo.