Tragedija na plaži, umrli trije fantki: »Ni besed za tako veliko bolečino v tem trenutku«

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Trije dečki so umrli na plaži blizu Tarragone v španski Kataloniji, kjer je bila zaradi visokih valov izobešena rumena zastava, so sporočile tamkajšnje oblasti. Do nesreče je prišlo v petek, ko je skupina šestih dečkov skočila v morje s pečin. Trojici je uspelo samostojno priplavati do obale, tri pa so iz vode potegnili reševalci.
Dvanajstletni deček je umrl na kraju dogodka kljub poskusom oživljanja. Dva trinajstletnika so prepeljali v bolnišnico, kjer sta umrla, so sporočile regionalne službe nujne pomoči.
Predsednik Katalonije Salvador Illa je dejal, da je globoko užaloščen. »Ni besed za tako veliko bolečino v tem trenutku,« je zapisal na omrežju X.
Mestna uprava Tarragone je razglasila tridnevno žalovanje.
»Ne smemo tvegati po nepotrebnem. Nikakor se ne sme skakati s pečin,« je ob tragediji poudaril dejal župan Tarragone Ruben Vinuales.
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