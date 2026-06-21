Tragedija na plaži, umrli trije fantki: »Ni besed za tako veliko bolečino v tem trenutku«

Trije dečki so umrli na plaži blizu Tarragone v španski Kataloniji, kjer je bila zaradi visokih valov izobešena rumena zastava, so sporočile tamkajšnje oblasti. Do nesreče je prišlo v petek, ko je skupina šestih dečkov skočila v morje s pečin. Trojici je uspelo samostojno priplavati do obale, tri pa so iz vode potegnili reševalci.

»Ni besed za tako veliko bolečino v tem trenutku«

Dvanajstletni deček je umrl na kraju dogodka kljub poskusom oživljanja. Dva trinajstletnika so prepeljali v bolnišnico, kjer sta umrla, so sporočile regionalne službe nujne pomoči.

Predsednik Katalonije Salvador Illa je dejal, da je globoko užaloščen. »Ni besed za tako veliko bolečino v tem trenutku,« je zapisal na omrežju X.

Mestna uprava Tarragone je razglasila tridnevno žalovanje.

»Ne smemo tvegati po nepotrebnem. Nikakor se ne sme skakati s pečin,« je ob tragediji poudaril dejal župan Tarragone Ruben Vinuales.