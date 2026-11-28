V ameriški zvezni državi Arizona se je v četrtek, na zahvalni dan, zgodila huda tragedija. V bazenu na domačem dvorišču v mestu Lake Havas City je utonil 18-mesečni malček, policija pa je po dogodku pridržala njegovega očeta. Reševalci so klic na pomoč prejeli okoli 18.30 po lokalnem času. Ko so prispeli na kraj nesreče, so ugotovili, da je otrok padel v bazen in bil pod vodo dlje časa. Nemudoma so ga prepeljali v bližnjo bolnišnico, kjer pa je pozneje umrl.

Preiskovalci menijo, da je bil 29-letni oče Damian Trumble v času nesreče sam z otrokom. Po navedbah policije naj bi oče zaspal, malček pa je medtem neopaženo prišel do bazena in padel vanj. Preden so ga našli in poklicali reševalce, je minilo precej časa. Trumbla so aretirali zaradi suma uboja iz malomarnosti in zlorabe otroka, ob tem pa so ugotovili, da sta zoper njega že razpisana dva naloga za prijetje. Sodišče je zanj določilo 15.000 dolarjev (okrog 13.717,50 evra) varščine, premestili pa so ga v pripor šerifovega urada okrožja Mohave. Policija zdaj preiskuje, zakaj je oče zaspal v času, ko bi moral skrbeti za otroka.