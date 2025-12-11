Tragedija na Savi: prevrnil se je čoln s 13 ljudmi, eden mrtev takoj, v bolnišnici nato še eden (FOTO)

V središču Slavonskega Broda se je danes zgodaj zjutraj zgodila huda nesreča, ko se je na reki Savi prevrnil čoln z večjo skupino migrantov, ki so poskušali nezakonito prečkati mejo. Do nesreče je prišlo med frančiškanskim samostanom in območjem nekdanje Brođanke, praktično v samem središču mesta.
Center lokalne policijske uprave je prijavo o nesreči prejel ob 5.20. Na kraj so takoj odposlali policijske patrulje, gasilce in reševalce. Preživeli migranti so bili močno podhlajeni, zato so jih predali reševalcem. S kraja so jih prepeljali v bolnišnico v Slavonskem Brodu. Policija je pojasnila, da so bili migranti bili razpršeni vzdolž rečnega območja severno od mostu, nekateri pa so uspeli priti vse do stadiona.
Med hospitaliziranimi je tudi državljan Bosne in Hercegovine, osumljen kaznivega dejanja tihotapljenja migrantov. Preiskava še poteka, policija pa pričakuje, da bodo v prihodnjih dneh znane dodatne informacije o stanju preživelih in odgovornosti za izveden nelegalen tihotapski manever.