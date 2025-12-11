Tragedija na Savi: prevrnil se je čoln s 13 ljudmi, eden mrtev takoj, v bolnišnici nato še eden (FOTO)

V središču Slavonskega Broda se je danes zgodaj zjutraj zgodila huda nesreča, ko se je na reki Savi prevrnil čoln z večjo skupino migrantov, ki so poskušali nezakonito prečkati mejo. Do nesreče je prišlo med frančiškanskim samostanom in območjem nekdanje Brođanke, praktično v samem središču mesta.

Center lokalne policijske uprave je prijavo o nesreči prejel ob 5.20. Na kraj so takoj odposlali policijske patrulje, gasilce in reševalce. Preživeli migranti so bili močno podhlajeni, zato so jih predali reševalcem. S kraja so jih prepeljali v bolnišnico v Slavonskem Brodu. Policija je pojasnila, da so bili migranti bili razpršeni vzdolž rečnega območja severno od mostu, nekateri pa so uspeli priti vse do stadiona.

Preživeli so močno podhlajeni. FOTO: Pixsell

Med prijetimi tudi tihotapec iz Bosne in Hercegovine

Med hospitaliziranimi je tudi državljan Bosne in Hercegovine, osumljen kaznivega dejanja tihotapljenja migrantov. Preiskava še poteka, policija pa pričakuje, da bodo v prihodnjih dneh znane dodatne informacije o stanju preživelih in odgovornosti za izveden nelegalen tihotapski manever.