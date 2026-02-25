  • Delo d.o.o.
SKUPNOST PRETRESENA

Tragedija na šolskem igrišču: 15-letnica nenadoma omedlela, kmalu zatem umrla (FOTO)

Po navedbah šole so ji trenerji takoj priskočili na pomoč, reševalci pa so jo prepeljali v bolnišnico, vendar je bilo vse zaman.
Burning candle over black background FOTO: Tomertu Getty Images/istockphoto
N. P.
 25. 2. 2026 | 13:52
1:58
V ameriški zvezni državi Kentucky je 16. februarja skupnost pretresla nenadna smrt komaj 15-letne dijakinje. Brylie Northcutt je med preizkušnjo za srednješolsko ekipo softbola, igre, podobne bejzbolu, nenadoma potožila, da ima težave z dihanjem, nakar se je zgrudila na igrišču. Kljub hitri pomoči je nekaj ur pozneje v bolnišnici umrla. Po navedbah šole so ji trenerji takoj priskočili na pomoč, reševalci pa so jo prepeljali v bolnišnico, vendar je bilo vse zaman.

Tamkajšnji mrliški oglednik Mark Coots je potrdil, da je umrla zaradi pljučne embolije – stanja, ko krvni strdek zamaši žile v pljučih in prekine dotok krvi. Dodal je, da primer za zdaj obravnavajo kot naravno smrt, dodatne toksikološke in histološke preiskave pa še potekajo. Ravnateljica srednje šole Shanna Tarter je dejala, da je šola v šoku. »Zlomljeni smo. Zaradi naše ekipe, zaradi šole, zaradi staršev,« je povedala za lokalne medije. Brylie opisujejo kot odlično učenko z izvrstnimi ocenami, dejavno članico verske skupnosti in predano igralko ekipe Lady Lakers.

Soigralke so se od nje poslovile z zapisom, da je v takšnih trenutkih težko najti prave besede, ter pozvale k podpori njene družine. Šola je učence predčasno odpustila od pouka, da so se lahko udeležili pogreba, nadzornik šolskega okrožja Michael A. Ford pa se je skupnosti zahvalil za podporo v teh težkih dneh. Za pomoč družini so odprli tudi kampanjo za zbiranje sredstev preko spleta, s čimer bodo krili stroške pogreba. Do zdaj so zbrali več kot 14.000 evrov od načrtovanih 22.000. 

