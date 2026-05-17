Tragedija na Vitošah: Medved je do smrti razmesaril moškega

Medved je na območju Vitoše, gorskega področja tik zunaj bolgarske prestolnice Sofija, do smrti razmesaril moškega, je danes za AFP sporočila policija. »Ugotovitve sodnega izvedenca in strokovnjaka za prostoživeče živali kažejo, da so sledovi na truplu posledica napada samice medveda, ki jo je spremljal mladič,« je povedala tiskovna predstavnica sofijske policije. Policija starosti žrtve ni razkrila, bolgarski mediji pa poročajo, da je bil moški star okoli 30 let.

Njegovo truplo so v soboto popoldne našli ob cesti, ki povezuje dve planinski koči v severozahodnem delu gorskega območja, približno pol ure vožnje iz Sofije, ki se dviga do 2.295 metrov nadmorske višine in je oddaljeno približno 30 minut od Sofije.

Vitoša je priljubljena pohodniška destinacija za prebivalce Sofije in je dom številnim divjim živalim, med njimi jelenom, srnam, divjim prašičem in volkovom. Menijo, da na tem območju živi približno ducat medvedov. Zadnji zabeleženi primer človeka, ki ga je v Bolgariji ubil medved, sega v leto 2010 v Rodopih na jugu države.