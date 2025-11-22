Tragedija nedaleč od Ormoža: oče dveh otrok, Silvo (50) iz Boračeve pri Radencih, umrl v strašni nesreči

Včeraj okoli 13.15 se je nedaleč od Ormoža, pri naselju Donje Vratno na Hrvaškem, pripetila huda prometna nesreča, v kateri je življenje izgubil Silvo L. iz Boračeve pri Radencih, ki je v zadnjem času živel na območju Murske Sobote.

Čelno v drevo

Kot so sporočili iz Policijske uprave Varaždin, se je nesreča zgodila na županijski cesti 2029. Moški je vozil iz smeri Donjega Vratna proti Vratno Otoku in iz še neznanega razloga pristal na desni strani vozišča. Vozilo je najprej prečkalo bankino, nato pa poletelo v visoko rastlinje, kjer se je ustavilo z močnim čelnim trkom v drevo.

Na kraj dogodka je bila napotena ekipa Zavoda za nujno medicinsko pomoč Varaždinske županije, a je zdravnik lahko le potrdil smrt voznika. Truplo pokojnega moškega so prepeljali na patologijo Splošne bolnišnice Varaždin, kjer bo opravljena obdukcija. Policija izvaja nadaljnje preiskave, da bi ugotovila vse okoliščine, ki so privedle do te tragične nesreče.

Pokojni Silvo L., ki je mimogrede pred natanko enim mesecem (23.10.) praznoval 50. rojstni dan, je sicer bil uspešen podjetnik gradbene stroke in je večinoma delal v sosednji Avstriji. Je pa tudi oče dveh otrok.