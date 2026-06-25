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NESREČA V SRBIJI

Tragedija: oče s traktorjem prevozil 1,5-letnega sina, zdravniki se borijo za njegovo življenje

V naselju Begaljica pri Grocki v bližini Beograda se je v torek okoli 18. ure zgodila huda nesreča, v kateri je bil težko poškodovan enoletni in pol star deček. Po informacijah iz Srbije ga je na dvorišču družinske hiše zadel in povozil traktor, ki ga je vozil njegov oče.
Slika je simbolična. FOTO: Getty Images
Slika je simbolična. FOTO: Getty Images
G. P.
 25. 6. 2026 | 12:11
 25. 6. 2026 | 12:11
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Otrok je v kritičnem stanju, zdravniki pa se borijo za njegovo življenje. Po doslej znanih informacijah naj bi oče v dvorišču hiše upravljal traktor, ko je želel priklopiti delovni priključek. V istem trenutku se je otrok, ki je bil skupaj z očetom in dedkom, znašel v neposredni bližini vozila. Oče ga po poročanju srbskih medijev ni opazil, zato je prišlo do tragičnega trenutka, ko je traktor zapeljal čez otroka.

»Vse se je zgodilo v sekundi,« navajajo neuradni viri blizu preiskave. Ob nesreči naj bi v dvorišču bila prisotna tudi širša družina, ki je takoj priskočila na pomoč.

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Otrok v bolnišnici, stanje kritično

Po nesreči so poškodovanega dečka najprej prepeljali v najbližjo zdravstveno ustanovo, nato pa zaradi resnosti poškodb v specializirano bolnišnico. Njegovo stanje je še vedno življenjsko ogroženo. Srbska policija je na kraju dogodka opravila ogled in zbira informacije o točnem poteku dogodkov. Za zdaj ni znano, kako se je otrok znašel tik ob vozilu v trenutku, ko je traktor speljal.

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