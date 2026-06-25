Tragedija: oče s traktorjem prevozil 1,5-letnega sina, zdravniki se borijo za njegovo življenje

Otrok je v kritičnem stanju, zdravniki pa se borijo za njegovo življenje. Po doslej znanih informacijah naj bi oče v dvorišču hiše upravljal traktor, ko je želel priklopiti delovni priključek. V istem trenutku se je otrok, ki je bil skupaj z očetom in dedkom, znašel v neposredni bližini vozila. Oče ga po poročanju srbskih medijev ni opazil, zato je prišlo do tragičnega trenutka, ko je traktor zapeljal čez otroka.

»Vse se je zgodilo v sekundi,« navajajo neuradni viri blizu preiskave. Ob nesreči naj bi v dvorišču bila prisotna tudi širša družina, ki je takoj priskočila na pomoč.

Otrok v bolnišnici, stanje kritično

Po nesreči so poškodovanega dečka najprej prepeljali v najbližjo zdravstveno ustanovo, nato pa zaradi resnosti poškodb v specializirano bolnišnico. Njegovo stanje je še vedno življenjsko ogroženo. Srbska policija je na kraju dogodka opravila ogled in zbira informacije o točnem poteku dogodkov. Za zdaj ni znano, kako se je otrok znašel tik ob vozilu v trenutku, ko je traktor speljal.