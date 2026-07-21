V bazenu se je utopila štiriletna deklica, med počitkom staršev je zapustila apartma

Iz sosednje države prihaja tragična novica. V soboto popoldne se je v hotelskem bazenu v Italiji utopila štiriletna deklica iz Avstrije. Na pomoč je priskočilo več najstnikov v bližini bazena, a deklice niso mogli več rešiti. Oblasti so sporočile, da incident preiskujejo v smeri povzročitve smrti iz malomarnosti.

Po kosilu se je avstrijska družina odločila vrniti v apartma, da bi se odpočila. Mama je z dvema otrokoma odšla v sobo, oče pa je s štiriletnico ostal v dnevni sobi, kjer sta se igrala. Ko je tudi on za okoli deset minut odšel v sobo, je hči zapustila apartma in se odpravila k hotelskemu bazenu. Posnetek nadzorne kamere je pokazal, kako se deklica spušča po stopnicah iz hotela do bazena. Približno deset minut kasneje sta se bazenu približala najstnika in v njem našla deklico. Štiriletnico sta nemudoma povlekla iz bazena in poklicala na pomoč, eden od hotelskih gostov, zdravnik, pa jo je takoj začel oživljati. Po prihodu reševalcev so reševanje nadaljevali oni. Deklica je kasneje umrla v bolnišnici.

Deklica je po tistem, ko so starši in sorojenca zaspali, sama odšla do bazena. Fotografija je simbolična.

Lase posrkalo v odtok

Državno tožilstvo je sporočilo, da je bila za ugotovitev natančnega vzroka smrti odrejena obdukcija. Pristojni preiskujejo natančne okoliščine nesreče. Še vedno namreč ni jasno, ali je deklica sama padla v bazen. So pa preiskovalci že ugotovili, da so bila troja vrata, ki vodijo do bazena in ki bi morala biti po predpisih zaprta, odprta. Preiskava zato preučuje tudi, ali je bilo območje bazena ustrezno zavarovano ter kje je bil reševalec iz vode.

Troja vrata, ki vodijo do bazena in ki bi morala biti po predpisih zaprta, so bila odprta.

V Italiji medtem še vedno odmeva smrt 11-letne deklice, ki je v bolnišnici umrla dva dni po tem, ko je njene lase posrkalo v odtok bazena, ona pa je ostala ujeta pod vodo. Lastniki poslopja v letovišču Sestri Levante v Genovi, kjer se je tragedija zgodila, so pod preiskavo. Tožilstvo je izdalo uradni poziv k preiskavi in obdukciji. To je bila sicer že druga nesreča v podobnih razmerah v Liguriji od maja. Karabinjerji in pristaniška uprava preiskujejo incident, objekt pa je v času preiskave zaprt.