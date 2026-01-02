  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DRŽAVLJAN BIH UMRL

Tragedija pri sosedih: v morju našli moško truplo

Moškega so med fotografiranjem s skale ob vznožju dubrovniškega obzidja odnesli visoki valovi.
V Dubrovniku se je zgodila tragedija. FOTO: Grgo Jelavic/pixsell Pixsell
V Dubrovniku se je zgodila tragedija. FOTO: Grgo Jelavic/pixsell Pixsell
STA, M. J.
 2. 1. 2026 | 17:56
 2. 1. 2026 | 19:11
1:15
A+A-

V Dubrovniku so danes v morju približno 200 metrov od obale našli truplo moškega, ki so ga med fotografiranjem s skale ob vznožju dubrovniškega obzidja odnesli visoki valovi. Kot so potrdili pristojni, gre za državljana Bosne in Hercegovine, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Po poročanju lokalnih medijev naj bi se moški želel fotografirati z družino na skalah plaže Buža pod mestnim obzidjem, ko so ga v morje odnesli visoki valovi.

Kapitan dubrovniške luške uprave Mato Kekez je potrdil, da so njegovo truplo našli v morju, a ga sprva zaradi izjemno zahtevnih vremenskih razmer niso uspeli izvleči. To jim je uspelo po večurni reševalni akciji. »Čoln pristaniške uprave, trije pomorski mejni policisti, dva gasilca in potapljač so bili na položaju pred zalivom Pile, vendar je bilo vreme zelo slabo, zato smo poskus, da bi truplo potegnili iz morja, opustili,« je sprva sporočil Kekez. Kasneje so reševalci potrdili, da so truplo uspeli izvleči iz morja, poroča Hina.

Več iz teme

DubrovnikHrvaškanesrečatruplosmrt
ZADNJE NOVICE
19:00
Novice  |  Nedeljske novice
V ZVEZDAH

Znamenja,ki nas navdihujejo

Njihova energija, karizma in sposobnost motiviranja drugih nas vedno znova navdušujejo.
2. 1. 2026 | 19:00
18:44
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU KOPER

Na novoletno jutro pred lokalom ležal okrvavljen 17-letnik

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o dogajanju in preiskujejo sum storitve kaznivega dejanja nasilništva.
2. 1. 2026 | 18:44
18:00
Novice  |  Svet
2025

Pregled leta: Kdaj Putinov napad v Evropi? Evropejcem priporočili naj pripravijo nujne zaloge

Preverite, kateri so bili najbolj brani članki v rubriki »Novice Svet«.
2. 1. 2026 | 18:00
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
DRUŽBENO OMREŽJE

Američani prevzeli nadzor nad TikTokom

Kitajski ByteDance se je s prodajo izognil prepovedi delovanja TikToka v ZDA. Novo skupno podjetje naj bi varovalo podatke Američanov in nacionalno varnost.
Staš Ivanc2. 1. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: vzemimo si čas za negovanje sebe in svojih ljubljenih

Polna luna v Raku in planetarni vplivi dneva.
2. 1. 2026 | 18:00
17:56
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
DRŽAVLJAN BIH UMRL

Tragedija pri sosedih: v morju našli moško truplo

Moškega so med fotografiranjem s skale ob vznožju dubrovniškega obzidja odnesli visoki valovi.
2. 1. 2026 | 17:56

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Moč žensk na snegu: Generali in smučarski spektakel v Kranjski Gori

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
Promo
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Moč žensk na snegu: Generali in smučarski spektakel v Kranjski Gori

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Smrečica iz sira: praznični hit brez peke

Kremast sirov prigrizek v obliki smrečice, idealen za novoletne pogostitve. Preprost recept, ki navduši goste.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:12
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki