Tragedija pri sosedih: v morju našli moško truplo

V Dubrovniku so danes v morju približno 200 metrov od obale našli truplo moškega, ki so ga med fotografiranjem s skale ob vznožju dubrovniškega obzidja odnesli visoki valovi. Kot so potrdili pristojni, gre za državljana Bosne in Hercegovine, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Po poročanju lokalnih medijev naj bi se moški želel fotografirati z družino na skalah plaže Buža pod mestnim obzidjem, ko so ga v morje odnesli visoki valovi.

Kapitan dubrovniške luške uprave Mato Kekez je potrdil, da so njegovo truplo našli v morju, a ga sprva zaradi izjemno zahtevnih vremenskih razmer niso uspeli izvleči. To jim je uspelo po večurni reševalni akciji. »Čoln pristaniške uprave, trije pomorski mejni policisti, dva gasilca in potapljač so bili na položaju pred zalivom Pile, vendar je bilo vreme zelo slabo, zato smo poskus, da bi truplo potegnili iz morja, opustili,« je sprva sporočil Kekez. Kasneje so reševalci potrdili, da so truplo uspeli izvleči iz morja, poroča Hina.