Tragedija udarila v petek popoldne! Na kraju umrla motorist (31) in sopotnica (27), policija razkrila podrobnosti

V hudi prometni nesreči v petek popoldne sta življenje izgubila motorist (31) in sopotnica (27).

Policija razkrila podrobnosti tragedije

Policija je sporočila, da je voznik motornega kolesa zadrskih registrskih oznak, ki ni uporabljal čelade, začel prehitevati kolono vozil

na uvozu v Murvico pri Zadru. »Pri tem hitrosti vožnje ni prilagodil razmeram in stanju na cesti, preglednosti, gostoti prometa ter je, da bi se izognil trčenju z avtomobilom, ki ga je v isti smeri vozil 50-letni voznik in je zavijal levo, začel zavirati, zaradi česar je padel po vozišču in trčil v avtomobil,« je navedla zadrska policija.

Fotografija je simbolična. FOTO:: Jteivans, Getty Images

Oba sta zaradi hudih poškodb umrla na kraju nesreče. Policija nadaljuje z ugotavljanjem vseh okoliščin, ki so privedle do nesreče.

Zaradi ogleda kraja nesreče je bila državna cesta DC-08 več ur zaprta za promet, vozila pa so preusmerjali na obvozne ceste.