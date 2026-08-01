Tragedija v Banatskem Karlovcu: 14-letnik med sporu z nožem do smrti zabodel očima

V srbskem kraju Banatskem Karlovcu vlada šok, domačini pa le s težavo verjamejo, kakšna tragedija se je zgodila prav v njihovem okrožju. Življenje je izgubil 42-letni kirurg Aleksandar Ilić. Po ugotovitvah tamkajšnjih preiskovalcev ga je z nožem do smrti poškodoval njegov 14-letni pastorek, ko se je vmešal v spor med materjo in njenim partnerjem. Do zločina je prišlo v hiši staršev osumljenčeve matere. Prebivalci in znanci so nad dogodkom zgroženi. Po besedah domačinov je bil Ilić v preteklosti že poročen in je v tistem zakonu dobil otroka, po enem letu pa je začel razmerje z materjo 14-letnika in se od prve žene ločil. Dobro obveščeni vir je za medije povedal: »Aleksandar je sicer sin znanega kirurga, s katerim pa že nekaj časa ni bil v stikih.«

Hudo poškodovanega zdravnika so najprej prepeljali v lokalni zdravstveni dom, od tam pa nujno v bolnišnico. Kljub prizadevanjem zdravniške ekipe je zaradi hudih poškodb umrl. Policisti Policijske uprave Pančevo so takoj po dogodku odhiteli na kraj, zavarovali območje ter pridržali vse udeležence. O primeru so obvestili Višje javno tožilstvo v Pančevu, ki vodi nadaljnjo preiskavo. Preiskovalci še ugotavljajo vse okoliščine in motive, ki so pripeljali do tragičnega dogodka, hiša pa do nadaljnjega ostaja zapečatena.