Tragedija na cesti: ženska zapeljala med otroke, eden umrl

Potem ko je ženska z avtomobilom zapeljala v skupino otrok v nemškem mestu Dinslaken, je eden od otrok umrl. Po navedbah policije je izgubila nadzor nad vozilom in trčila v otroke, ki so bili na kolesih.

»Dva otroka sta ranjena,« je povedal tiskovni predstavnik policije.

Kraj nesreče je v bližini šole, a še ni znano, ali so bili otroci na poti v šolo, niti koliko so stari.

»Vsi sorodniki še niso obveščeni,« je še dodal tiskovni predstavnik policije.