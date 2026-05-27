Tragedija na cesti: ženska zapeljala med otroke, eden umrl

Potem ko je ženska z avtomobilom zapeljala v skupino otrok v nemškem mestu Dinslaken, je eden od otrok umrl. Po navedbah policije je izgubila nadzor nad vozilom in trčila v otroke, ki so bili na kolesih.
»Dva otroka sta ranjena,« je povedal tiskovni predstavnik policije.
Kraj nesreče je v bližini šole, a še ni znano, ali so bili otroci na poti v šolo, niti koliko so stari.
»Vsi sorodniki še niso obveščeni,« je še dodal tiskovni predstavnik policije.
