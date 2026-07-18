Tragedija v okolici prestolnice: otrok se je utopil med igro na dvorišču

Hrvaški mediji poročajo o tragediji v okolici Zagreba, Med igro na dvorišču se je namreč utopIl otrok. Policija je sporočila, da je otrok v petek popoldne na neograjenem dvorišču hiše najverjetneje med igro padel v izkop velikosti 55 metrov x 13 metrov, napolnjen z vodo, globoko približno en meter.

Skušala mu je pomagati, a žal neuspešno

Otroka je opazila družinska članica, ki mu je poskušala pomagati do prihoda zdravniške pomoči, vendar je prej umrl.

Njegovo truplo so prepeljali v Zavod za sodno medicino in kriminalistiko v Zagrebu.