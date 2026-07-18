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ZAGREB

Tragedija v okolici prestolnice: otrok se je utopil med igro na dvorišču

Skušala mu je pomagati, a žal neuspešno.
Fotografija je simbolična. FOTO: Delo Ai
Fotografija je simbolična. FOTO: Delo Ai
M. U.
 18. 7. 2026 | 10:24
 18. 7. 2026 | 10:29
0:49
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Hrvaški mediji poročajo o tragediji v okolici Zagreba, Med igro na dvorišču se je namreč utopIl otrok. Policija je sporočila, da je otrok v petek popoldne na neograjenem dvorišču hiše najverjetneje med igro padel v izkop velikosti 55 metrov x 13 metrov, napolnjen z vodo, globoko približno en meter.

Skušala mu je pomagati, a žal neuspešno

Otroka je opazila družinska članica, ki mu je poskušala pomagati do prihoda zdravniške pomoči, vendar je prej umrl.

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Tragedija v priljubljenem letovišču Slovencev: utopila se je 42-letna ženska

Njegovo truplo so prepeljali v Zavod za sodno medicino in kriminalistiko v Zagrebu.

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