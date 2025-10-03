Tragedija v priljubljenem letovišču: hude poplave, umrlo več ljudi (VIDEO)

V bolgarskem letovišču Elenite ob Črnem morju so v poplavah, ki so jih povzročili močni nalivi, umrli trije ljudje, med njimi dva reševalca, je danes sporočil bolgarski notranji minister Daniel Mitov. Dodal je, da v naslednjih 24 urah na jugovzhodu države pričakujejo še več dežja.

Po besedah ministra je državljan, ki ni bil reševalec, umrl v pritličju stavbe, kamor je vdrl eden od plimnih valov. Točen vzrok njegove smrti bo razkrila obdukcija, na svoji spletni strani navaja bolgarska tiskovna agencija BTA.

Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP so moškega poplavne vode presenetile v hotelu. Poplave so sicer povzročile škodo tudi na cestni infrastrukturi.

Zaradi obilnih nalivov so v več občinah na jugovzhodu in severozahodu Bolgarije razglasili izredne razmere. Glede na to, da v naslednjih 24 urah pričakujejo nove nalive, je Mitov prebivalce pozval, naj upoštevajo navodila pristojnih o evakuaciji.