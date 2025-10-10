Tragedija v šoli: 8-letna deklica nenadoma umrla

Iz Velike Britanije prihajajo pretresljive novice. V eni od osnovnih šol v mestecu Rhondda v Walesu je v sredo nenadoma umrla komaj osemletna učenka. Policija in reševalci so prihiteli takoj, ko je bilo mogoče, a kljub hitremu odzivu deklici niso mogli več pomagati.

Po poročanju lokalnih medijev se je dogodek zgodil v sredo zgodaj popoldne. Učenka je med poukom doživela nenaden zdravstveni zaplet. Takoj so jo prepeljali v bolnišnico, kjer je pozneje žal umrla.

Odpovedali pouk

Po tragičnem dogodku je vodstvo šole sporočilo, da bo pouk naslednji dan odpovedan za vse učence in zaposlene. Kot so zapisali v sporočilu za starše, gre za »travmatičen dogodek«, zato so si vzeli čas, da nudijo podporo učencem, staršem in zaposlenim.

Policija je potrdila, da ni sumljivih okoliščin in da primer preiskujejo v sodelovanju z mrliško oglednico. »Gre za nenadno smrt osemletnega dekleta. Preiskava poteka v imenu mrliškega oglednika,« so sporočili.

Natančen vzrok smrti še ni znan, saj je preiskava v zgodnji fazi. »Gre za izjemno občutljivo situacijo, zato prosimo za spoštovanje zasebnosti družine in šolske skupnosti,« je zapisala ena izmed lokalnih svetnic.