Tragedija v šoli: učenec 8. razreda nenadoma obsedel, nato pa umrl pred očmi sošolcev

V romunskem mestu Bacău se je na šolskem dvorišču zgodila tragedija. Učenec osmega razreda osnovne šole je med odmorom nenadoma obsedel, saj mu je postalo slabo, in kljub hitremu posredovanju reševalcev umrl pred očmi svojih sošolcev.

Zaposleni na šoli so nemudoma reagirali, fantu ponudili prvo pomoč in poklicali reševalce. Prvi zdravstveni ekipi se je kmalu pridružilo še dodatno reševalno vozilo z zdravnikom specialistom. Zdravstveno osebje je mladostnika dolgo oživljalo, vendar mu žal niso mogli več pomagati in so na kraju lahko le še potrdili smrt. Po podatkih vodstva šole učenec pred tem ni imel nobenih znanih zdravstvenih težav ali bolezni, ki bi lahko nakazovale na takšen izid.

O dogodku so takoj obvestili pristojne organe, primer pa je že prevzela kriminalistična policija. Da bi natančno ugotovili, kaj je povzročilo nenadno smrt, so odredili sodno obdukcijo, okoliščine tragedije pa pristojne institucije še preiskujejo, poroča Antena Observator.