Tragedija v Srbiji: v nesreči avtobusa najmanj trije mrtvi

V Srbiji so umrle najmanj tri osebe, še 80 jih je poškodovanih, potem ko je avtobus, ki je prevažal delavce, zaposlene v podjetju Healthcare, zapeljal s ceste in se prevrnil na streho. Vzrok nesreče, ki se je zgodila na cesti med Sremsko Mitrovico in Jarakom, za zdaj še ni znan.

Nesreča se je zgodila okrog 14.45 na cesti približno 60 kilometrov zahodno od Beograda. Na prizorišče e so prišli pripadniki policije, nujne medicinske pomoči ter tamkajšnji dežurni tožilec. Po navedbah lokalnih oblasti so 35 ljudi prepeljali v bolnišnico v Sremski Mitrovici in so hospitalizirani.

Sožalje družinam umrlih je izrazil srbski predsednik Aleksandar Vučić. Dejal je, da gre za veliko tragedijo in poudaril, da bo država v tako težkih razmerah storila vse, kar je v njeni moči