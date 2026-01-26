  • Delo d.o.o.
INDUSTRIJSKA NESREČA

Tragedija v tovarni piškotov: po eksploziji štirje mrtvi, eden pogrešan, šest poškodovanih

Gre za eno najhujših industrijskih nesreč v Grčiji.
Osmim zaposlenim je uspelo pobegniti pred ognjenimi zublji, gasilci pa so kasneje iz stavbe izvlekli trupla štirih žensk. FOTO: Stringer Reuters
Vzrok požara še ni znan, preiskava poteka. FOTO: Thanos Floulis Reuters
STA, N. P.
 26. 1. 2026 | 14:05
V požaru, ki je danes izbruhnil v tovarni piškotov v bližini mesta Trikala v osrednjem delu Grčije, so umrli najmanj štirje ljudje, še vedno pogrešajo eno osebo, so sporočile tamkajšnje oblasti. Vzrok požara še ni znan, preiskava poteka, poročajo tuje tiskovne agencije. Po poročanju lokalnih medijev je požar izbruhnil zgodaj davi v tovarni piškotov Violanta, kjer je bilo takrat 13 delavcev. Osmim zaposlenim je uspelo pobegniti pred ognjenimi zublji, gasilci pa so kasneje iz stavbe izvlekli trupla štirih žensk. Po navedbah grškega ministra za zdravje Adonisa Georgiadisa je bilo v požaru poškodovanih šest ljudi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Prizadeto podjetje v mestu Trikala, približno 245 kilometrov severozahodno od Aten, je eden največjih proizvajalcev slaščic v državi. Pred izbruhom požara naj bi odjeknila močna eksplozija, vendar preiskava vzroka požara še poteka. »Danes se je v nočni izmeni v naših tovarniških prostorih zgodil resen incident, katerega vzrok zaenkrat še ni znan,« je podjetje sporočilo v izjavi.

Po poročanju televizije ERTNews naj bi se v požaru zrušili streha in zunanja stena stavbe. Po poročanju lokalnih medijev bi vzrok požara lahko bila eksplozija plinske jeklenke v kleti. Gre za eno najhujših industrijskih nesreč v Grčiji, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Leta 1992 je v eksploziji rafinerije v industrijski coni Elefsina, blizu pristanišča Pirej, umrlo 15 ljudi.

