Tragedija v vodnem parku, umrl deček (5): iz vode potegnili nezavestnega, oživljanje ni bilo uspešno

V vodnem parku Jugovo v Smederevu, kraju nedaleč od Beograda, se je v ponedeljek pripetila huda tragedija, v kateri se je utopil deček, star približno pet let. Po besedah ​​očividca se je reševalna ekipa izredno hitro odzvala na klic, dečka so začeli oživljati, a mu žal ni bilo več pomoči. »Zdravnik z urgentnega oddelka ga je nosil v naročju, grozno ga je bilo videti,« je za portal Informer povedal eden od očividcev. Vse okoliščine tragedije policija še ugotavlja, preiskava pa še poteka. Na družabnem omrežju so se po tragediji oglasili tudi iz omenjenega vodnega parka, kjer so družini pokojnega dečka izrekli sožalje ter sporočili, da bo zaradi tragedije vodni par do nadaljnjega zaprt.

Nesreča v Srbiji se je sicer zgodila skoraj natanko eno leto po tragediji na Rabu, v kateri je po padcu s tobogana umrla slabi dve leti stara deklica. Nesreča s tragičnim koncem se je v začetku letošnjega junija zgodila tudi v vodnem parku v Nemčiji, kjer so na toboganu trčili štirje prijatelji, življenje pa je izgubil 25-letnik.