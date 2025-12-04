Tragedija v vrtcu: med popoldanskim počitkom ugasnilo življenje enoletnika

V vrtcu v četrti San Leonardo v Parmi je nenadoma umrl komaj dobro leto star otrok. Prve informacije kažejo, da je med popoldanskim počitkom doživel zastoj srca. Po doslej znanih podatkih je osebje takoj ukrepalo in začelo z oživljanjem. Kmalu zatem so otroka z reševalnim vozilom v kritičnem stanju odpeljali v bolnišnico. Tam so ga intubirali in sprejeli na oddelek intenzivne terapije, a kljub naporom ni bilo več pomoči. Zdravniki so le nekaj minut po prihodu potrdili smrt, poroča italijanska radiotelevizija Rai News.

Parma v šoku, odrejena sodna obdukcija

Pristojni so takoj sprožili preiskavo, saj želijo razjasniti, kaj natančno se je zgodilo in zakaj je pri tako majhnem otroku prišlo do zastoja srca. Odredili so sodno obdukcijo, ki naj bi dala ključne odgovore o vzroku smrti. Dogodek je močno pretresel mesto. Župan Parme Michele Guerra je v izjavi izrazil globoko sožalje in pretresenost: dejal je, da ob tako nenadni izgubi mladega življenja zmanjka besed, ter poudaril, da mestna uprava stoji ob strani otrokovi družini. Podporo so izrazili tudi osebju vrtca Brucoverde in drugim družinam, katerih otroci obiskujejo ustanovo.

Preiskava se nadaljuje.