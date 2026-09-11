Tragedija v zgodnjih jutranjih urah, dve osebi umrli na kraju nesreče! Prizori s kraja strašni (FOTO)

Zgodaj zjutraj se je na Hrvaškem zgodila huda prometna nesreča. Nesreča se je ponoči ob 4.26 zgodila na nadvozu Velika Mlaka v smeri Velike Gorice. Kot je sporočila hrvaška policija, je osebni avtomobil trčil v steber javne razsvetljave, pri čemer sta umrli dve osebi.

Zaradi prometne nesreče je zaprta Zagrebaška ulica med Veliko Mlako in Veliko Gorico na Hrvaškem.

FOTO: Igor Soban/Pixsell

FOTO: Igor Soban/Pixsell

Ogled kraja nesreče še poteka

Policija opravlja ogled kraja nesreče, po katerem bo znanih več podrobnosti o nesreči.

FOTO: Igor Soban/Pixsell