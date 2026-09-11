Tragedija v zgodnjih jutranjih urah, dve osebi umrli na kraju nesreče! Prizori s kraja strašni (FOTO)

Zgodaj zjutraj se je na Hrvaškem zgodila huda prometna nesreča. Nesreča se je ponoči ob 4.26 zgodila na nadvozu Velika Mlaka v smeri Velike Gorice. Kot je sporočila hrvaška policija, je osebni avtomobil trčil v steber javne razsvetljave, pri čemer sta umrli dve osebi.
Zaradi prometne nesreče je zaprta Zagrebaška ulica med Veliko Mlako in Veliko Gorico na Hrvaškem.
Policija opravlja ogled kraja nesreče, po katerem bo znanih več podrobnosti o nesreči.
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