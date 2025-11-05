  • Delo d.o.o.
PITJE ALKOHOLA

Tragedija za rojstni dan: 23-letna mamica umrla med nevarnim izzivom

María, ki bi čez nekaj dni dopolnila 24 let, je za seboj pustila 10-mesečnega otroka.
Simbolična fotografija. FOTO: Jag_cz Getty Images/istockphoto
Simbolična fotografija. FOTO: Jag_cz Getty Images/istockphoto
N. P.
 5. 11. 2025 | 17:20
2:14
Iz Kolumbije prihaja tragična novica o smrti 23-letne Maríe José Ardila, mlade mame, ki je umrla po sodelovanju v tekmovanju v pitju alkohola med praznovanjem svojega rojstnega dne v nočnem klubu v mestu Cali. María, ki bi čez nekaj dni dopolnila 24 let, je za seboj pustila 10-mesečnega otroka. Na usodni večer je s prijatelji proslavljala rojstni dan in obenem svoj skorajšnji odhod v Združene države Amerike, kjer živi njen mož.

Skupina prijateljev se je v klubu Sagsa udeležila serije šestih t. i. »pivskih izzivov«, pri katerih so morali v nekaj sekundah popiti različne vrste alkoholnih pijač. Glavna nagrada za zadnji izziv je znašala približno 395 evrov.

María je uspešno opravila pet izzivov – med drugim je morala spiti dvojni odmerek močnega žganja v petih sekundah, popiti pivo brez postanka in tri kozarčke žganja brez uporabe rok. Peti izziv je zahteval 13-sekundno pitje močne pijače aguardiente, ne da bi polila kapljico.

Ko je prišla do zadnjega, najtežjega izziva, v katerem je morala skozi slamico popiti osem različnih kozarčkov žganja, je zmogla le tri. Takrat je še rekla: »Tisti zadnji je bil groznega okusa,« nato pa se je zgrudila na tla.

Po poročanju lokalnih medijev je začela krčevito trzati, prijatelji pa so poskušali najti taksi, ki bi jo odpeljal v bolnišnico, vendar jih nihče ni želel sprejeti. María naj bi kar 17 minut težko dihala, preden so jo končno prepeljali v bližnji zdravstveni center.

Njen oče Andrés Ardila je povedal, da je hči utrpela aspiracijsko pljučnico, zaradi katere se ji je zrušilo pljučno krilo. »Videli smo jo umreti trikrat. Vsakič so jo oživili, jo intubirali in takrat smo začeli moliti,« je dejal pretreseni oče. Marío so odpeljali na oddelek intenzivne nege, kjer je tri dni bila bitko za življenje, a žal ni preživela, poroča portal NeedToKnow.

