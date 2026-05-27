Tragedije na koroških jezerih: že četrta smrt še pred pravim poletjem

Na avstrijskem Koroškem se še pred vrhuncem poletne sezone vrstijo tragedije na jezerih. V maju so med kopanjem oziroma plavanjem umrle že štiri osebe, tri nesreče pa so se zgodile v le nekaj dneh. Avstrijski mediji poročajo o skrb vzbujajoči črni seriji, zaradi katere je tamkajšnja vodna reševalna služba znova opozorila na nevarnosti mrzle vode in precenjevanja lastnih moči.

Zadnja tragedija se je zgodila v torek pozno popoldne na Osojskem jezeru. V bližini Annenheima so reševalci iz vode potegnili 93-letnega plavalca, ki je negibno plaval v vodi. Poskušali so ga oživiti, a mu niso mogli več pomagati. Umrl je na kraju dogodka.

Le dan prej je v kopališču v Celovcu umrl 69-letni kopalec. Po poročanju avstrijskega časnika Krone naj bi doživel zdravstveni zaplet, domnevno srčni infarkt, nato pa so ga drugi kopalci opazili negibnega v vodi. Tudi v tem primeru poskusi oživljanja niso bili uspešni.

Že v nedeljo, 24. maja, se je huda nesreča zgodila na jezeru Längsee v okrožju St. Veit an der Glan. Po podatkih koroške policije je 22-letnik plaval s 17-letnim prijateljem proti plavajočemu otoku, ko naj bi približno 40 metrov pred ciljem doživel slabost in nenadoma izginil pod gladino. Gasilci potapljači so ga po približno 40 minutah našli v motni vodi, približno 14 metrov globoko. Oživljali so ga in ga odpeljali v klinični center v Celovcu, kjer je kmalu zatem umrl.

Prva smrtna nesreča se je zgodila že 11. maja na Vrbskem jezeru. Tam je 84-letna ženska iz okolice Celovca kot običajno zgodaj zjutraj odšla plavat. Okoli 7.30 jo je hišni uslužbenec našel negibno v vodi. Zdravnik je lahko le še potrdil smrt, policija pa je izključila tujo krivdo.

Avstrijska vodna reševalna služba opozarja, da so prav prvi topli dnevi lahko posebej nevarni. Zrak se lahko ogreje že na skoraj poletne temperature, voda v jezerih pa ostaja precej hladnejša. Takšna temperaturna razlika lahko močno obremeni krvni obtok, še posebej če se kopalec pregret nenadoma vrže v vodo. Reševalci zato svetujejo postopno ohlajanje, plavanje blizu obale ali pomolov, uporabo plavalnih boj in realno oceno lastnih sposobnosti.