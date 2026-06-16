Tragičen epilog: moški kričal po cesti, po policijskem posredovanju končal v bolnišnici in umrl

V splitski bolnišnici je predvčerajšnjim umrl 41-letni moški, ki so ga pred tem zalotili, kako teče po sredini prometnega križišča. Ker je zavračal sodelovanje z zdravniki, je policija zoper njega uporabila prisilna sredstva, da bi ga spravili v vozilo nujne medicinske pomoči, vendar je moški uro po sprejemu v bolnišnico izgubil zavest in umrl.

Vse se je začelo v nedeljo okoli 22.40, ko je policija prejela dramatično obvestilo občanov, da na enem od križišč v Splitu moški teče po sredini ceste in kriči. Policisti, ki so takoj odšli na kraj, so ga malo zatem našli v bližini, kako leži na tleh.

Zavračal zdravnike, zato so ga vklenili

Na kraj dogodka je kmalu prispela tudi ekipa nujne medicinske pomoči, vendar je moški odklanjal vsakršno sodelovanje in nikakor ni hotel z zdravstvenimi delavci v bolnišnico.

»Zaradi zavračanja sodelovanja so policisti zoper moškega uporabili prisilna sredstva, nakar je bil z vozilom nujne medicinske pomoči prepeljan v bolnišnico,« navaja sporočilo PU Splitsko-dalmatinske.

Tragičen epilog

Drama je v medicinski ustanovi dobila tragičen epilog. Po sprejemu v bolnišnico je moški nenadoma izgubil zavest in kljub prizadevanjem zdravnikov je uro pozneje umrl. Namestnica državnega tožilca je odredila obdukcijo trupla, da bi ugotovili natančen vzrok smrti in razjasnili vse okoliščine te tragedije.