  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
V SPLITU

Tragičen epilog: moški kričal po cesti, po policijskem posredovanju končal v bolnišnici in umrl

Vse se je začelo v nedeljo zvečer.
FOTO: Arhiv
FOTO: Arhiv
M. U.
 16. 6. 2026 | 15:07
1:38
A+A-

V splitski bolnišnici je predvčerajšnjim umrl 41-letni moški, ki so ga pred tem zalotili, kako teče po sredini prometnega križišča. Ker je zavračal sodelovanje z zdravniki, je policija zoper njega uporabila prisilna sredstva, da bi ga spravili v vozilo nujne medicinske pomoči, vendar je moški uro po sprejemu v bolnišnico izgubil zavest in umrl.

Vse se je začelo v nedeljo okoli 22.40, ko je policija prejela dramatično obvestilo občanov, da na enem od križišč v Splitu moški teče po sredini ceste in kriči. Policisti, ki so takoj odšli na kraj, so ga malo zatem našli v bližini, kako leži na tleh.

Zavračal zdravnike, zato so ga vklenili

Na kraj dogodka je kmalu prispela tudi ekipa nujne medicinske pomoči, vendar je moški odklanjal vsakršno sodelovanje in nikakor ni hotel z zdravstvenimi delavci v bolnišnico.

»Zaradi zavračanja sodelovanja so policisti zoper moškega uporabili prisilna sredstva, nakar je bil z vozilom nujne medicinske pomoči prepeljan v bolnišnico,« navaja sporočilo PU Splitsko-dalmatinske.

Tragičen epilog

Drama je v medicinski ustanovi dobila tragičen epilog. Po sprejemu v bolnišnico je moški nenadoma izgubil zavest in kljub prizadevanjem zdravnikov je uro pozneje umrl. Namestnica državnega tožilca je odredila obdukcijo trupla, da bi ugotovili natančen vzrok smrti in razjasnili vse okoliščine te tragedije.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

policijasmrtHrvaškazdravniki
ZADNJE NOVICE
15:10
Novice  |  Slovenija
NOVA VELEPOSLANICA

Ob prihodu v Ljubljano navdušila z nagovorom v slovenščini, poglejte, kako jo je sprejel Janša (FOTO)

Predsednik vlade je sprejel novo ameriško veleposlanico v Sloveniji.
16. 6. 2026 | 15:10
15:07
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
V SPLITU

Tragičen epilog: moški kričal po cesti, po policijskem posredovanju končal v bolnišnici in umrl

Vse se je začelo v nedeljo zvečer.
16. 6. 2026 | 15:07
15:00
Lifestyle  |  Polet
OPOZORILNI ZNAKI

Teh 6 sprememb po 40. letu nikakor ne smete prezreti

Po 40. letu se telo res začne spreminjati, vendar to ne pomeni, da moramo sprejeti vsako težavo kot neizogiben del staranja.
Miroslav Cvjetičanin16. 6. 2026 | 15:00
14:52
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
STARANJE

To je zapostavljen mineral, ki lahko izboljša delovanje možganov (FOTO)

Nova raziskava nakazuje, da je baker element, ki bi lahko imel pomembno vlogo pri ohranjanju zdravja možganov starejših oseb.
16. 6. 2026 | 14:52
14:43
Bulvar  |  Domači trači
ŽE PRAVA DAMA

Saša Lendero poka od ponosa, razlog pa njena čudovita hči (FOTO)

Aria praznuje 17. rojstni dan.
16. 6. 2026 | 14:43
14:25
Novice  |  Slovenija
ALARMANTNO

Mladoletniki vse pogosteje pred sodniki: lani velik porast, med njimi tudi vse več deklet

Število kazensko obravnavanih mladoletnikov poskočilo za skoraj tretjino.
16. 6. 2026 | 14:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
ZDRAVJE

Poškodba zadnjih stegenskih mišic: dogaja se tudi rekreativcem

Poškodba zadnjih stegenskih mišic, v športnem žargonu pogosto imenovanih »hamstringi«, je ena najpogostejših med športniki in fizično aktivnimi posamezniki.
Promo Slovenske novice15. 6. 2026 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE V HRBTU

Skolioza: kdaj ukrivljenost hrbtenice postane resen problem?

Kaj, če vaše bolečine v križu, vratu in ramenih kažejo na stanje, ki se pogosto razvija neopazno, a lahko vodi do resnih težav, če ni ustrezno obravnavano?
9. 6. 2026 | 08:46
Promo
Novice  |  Slovenija
PODJETNIŠTVO

Prelomnica, ki se lahko primerja s Fordovim tekočim trakom

V podkastu Supermoč je Jernej Pirc, direktor BNI Adria, spregovoril o tem, zakaj podjetniki danes za uspeh ne potrebujejo le dobrih idej, temveč predvsem kakovostno podporno okolje, prave ljudi in odprtost za nove tehnologije.
9. 6. 2026 | 08:30
Promo
Novice  |  Slovenija
SKRB ZA VARNOST

Veste, koliko bi bilo dovolj?

Se tudi v vse hitrejšem tempu življenja zanašate na dobro organizacijo in načrtovanje?
Promo Slovenske novice10. 6. 2026 | 10:00
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
ZDRAVJE

Poškodba zadnjih stegenskih mišic: dogaja se tudi rekreativcem

Poškodba zadnjih stegenskih mišic, v športnem žargonu pogosto imenovanih »hamstringi«, je ena najpogostejših med športniki in fizično aktivnimi posamezniki.
Promo Slovenske novice15. 6. 2026 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE V HRBTU

Skolioza: kdaj ukrivljenost hrbtenice postane resen problem?

Kaj, če vaše bolečine v križu, vratu in ramenih kažejo na stanje, ki se pogosto razvija neopazno, a lahko vodi do resnih težav, če ni ustrezno obravnavano?
9. 6. 2026 | 08:46
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PODJETNIŠTVO

Prelomnica, ki se lahko primerja s Fordovim tekočim trakom

V podkastu Supermoč je Jernej Pirc, direktor BNI Adria, spregovoril o tem, zakaj podjetniki danes za uspeh ne potrebujejo le dobrih idej, temveč predvsem kakovostno podporno okolje, prave ljudi in odprtost za nove tehnologije.
9. 6. 2026 | 08:30
Promo
Novice  |  Slovenija
SKRB ZA VARNOST

Veste, koliko bi bilo dovolj?

Se tudi v vse hitrejšem tempu življenja zanašate na dobro organizacijo in načrtovanje?
Promo Slovenske novice10. 6. 2026 | 10:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Izbrali ste popolno keramiko, kaj pa fuge?

Pri prenovi največ časa namenimo izbiri ploščic, o fugah pa pogosto razmišljamo šele na koncu, čeprav določajo videz in vzdrževanje površin.
12. 6. 2026 | 09:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZAUPANJE

Zakaj pacienti iz vse Evrope zaupajo družini Trampuš?

Vsak nasmeh se začne z zaupanjem. Z občutkom, da ste v rokah ljudi, ki razumejo vaš strah, vaše želje in vašo zgodbo.
15. 6. 2026 | 10:05
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
NOVA GENERACIJA

Trije milijoni kilometrov: kako je Peugeot razvijal novi motor

Peugeot je novi motor Turbo 100 preverjal v laboratorijih in na cestah, da bi voznikom ponudil več zaupanja pri vsakodnevni vožnji.
16. 6. 2026 | 13:46
Promo
Novice  |  Slovenija
RAST

Napaka v prvem letu vas lahko drago stane

Velik del prvega leta podjetništva ne mine v razvoju posla, temveč v administraciji. Obstaja pa način, kako ta čas bistveno skrajšati.
15. 6. 2026 | 13:27
Promo
Lifestyle  |  Stil
KOPALKE

Poletje po tvoje: lahkotno, igrivo in pripravljeno na 100 kombinacij

Poletje je tisti del leta, ko si garderoba zasluži malo več svobode. Manj težkih kosov, več lahkotnosti. Manj kompliciranja, več občutka, da si v nekaj minutah pripravljena za kavo ob vodi, mestni potep, dopustniški dan ali večer, ki se spontano podaljša.
16. 6. 2026 | 09:05
Promo
Novice  |  Slovenija
POVEZANI

Kaj danes pomeni, da si »out«? Presenetilo vas bo

Časi, ko smo se ob 20. uri z vso družino zbrali pred televizorjem, da ne bi zamudili začetka filma, so žal za nami.
11. 6. 2026 | 07:53
Promo
Novice  |  Slovenija
GOSPODARSTVO

Kakšno Slovenijo želimo zgraditi do leta 2035?

Močno gospodarstvo je eden ključnih pogojev, da lahko država ljudem zagotavlja razvojne priložnosti, kakovostne javne storitve in dolgoročno varnost.
Promo Slovenske novice16. 6. 2026 | 09:52
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNE FINANCE

Skrivate gotovino na zgornji polici omare? Razmislite o boljših možnostih.

Varčevanje za večino Slovencev še vedno pomeni, da imajo svojo gotovino, namenjeno hudim časom, skrito 'v nogavici', pod posteljo, v težko dostopnem predalu.
Promo Slovenske novice16. 6. 2026 | 11:23
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Izberi poklic, ne stereotip

Namesto gimnazije izbrala traktor in motorko (video)

Poklic naj določajo interesi, ne stereotipi. To s svojo zanimivo poklicno potjo dokazuje mlada gozdarka Maša Kurent.
10. 6. 2026 | 09:10
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPAD

Zakaj izgubljamo bitko že v prvih urah?

Kibernetskega napada ne moremo vedno preprečiti. Lahko pa vplivamo na to, ali bo podjetje doživelo obvladljivo motnjo ali resno poslovno krizo.
15. 6. 2026 | 09:56
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
RECEPTI

Poletne ideje brez kompliciranja

Ko kuhamo preprosto, je kakovost sestavin na prvem mestu. Zakaj slovenski paradižnik in kumare LUŠT ostajata prva izbira za hitre in sočne obroke?
10. 6. 2026 | 13:50
Novice  |  Slovenija
Sovoznik

Ljubljančanka, ki navdihuje s posebno zgodbo

Znana ljubljanska gostilničarka, avtorica kuharskih knjig in ustanoviteljica Bazilike v podkastu Sovoznik o bistrojih, kuhanju brez popolnosti, družinski mizi, gostinstvu kot vsakodnevni improvizaciji in novem kreativnem prostoru, kjer bo lahko kuhala tudi tisto, kar še nima koncepta.
Gregor Knafelc4. 6. 2026 | 14:18
Photo
Novice  |  Slovenija
POČITNIŠKA MALHA

Tisoči se odpravljajo na dopust, ne spreglejte pomembnih stvari

Poletni meseci so za voznike in vozila najbolj naporni. Vročina, zastoji, utrujenost, polno obremenjeni avtomobili in dolge avtocestne etape lahko povzročijo tudi okvare. Strokovnjaki opozarjajo, da se varna in udobna pot začne že nekaj dni pred odhodom.
8. 6. 2026 | 09:08
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
TVEGANO

Čarobne krogle še ni, obstajajo pa zgodnji opozorilni znaki

Mobilne tehnologije, umetna inteligenca in podatki v realnem času spreminjajo način poslovanja, pa tudi prepoznavanje poslovnih tveganj.
16. 6. 2026 | 09:38
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SKRB ZASE

Magnezija telo ne more proizvesti: privoščite mu redni vnos

Magnezij je za človeško telo ključni mineral, nujno potreben za normalno delovanje vseh procesov.
Promo Slovenske novice10. 6. 2026 | 09:35
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
IZGUBA

Po 75. letu se s to težavo srečuje že skoraj polovica

Izguba sluha sodi med najpogostejše spremembe, povezane s staranjem. Pravočasno ukrepanje lahko pomembno izboljša kakovost življenja.
15. 6. 2026 | 08:43
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZAPOSLITEV

Nove zaposlitvene možnosti na Ministrstvu za pravosodje

Izbira poklica spada med pomembnejše odločitve v življenju.
Promo Slovenske novice15. 6. 2026 | 10:13
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki