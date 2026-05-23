POLITIČNI NAPADI

Tragičen konec indijskega premierja: atentat, ki je pred 35 leti pretresel svet

Radživ Gandhi je bil že tretji član dinastije, ki so ga ubili.
Nekdanji indijski premier Radživ Gandhi je postal žrtev atentata, kot že njegova mati Indira in brat Sandžaj. FOTO: Kamal Kishore/Reuters
Dušan Malovrh
 23. 5. 2026 | 08:35
1:37
A+A-

Atentat v južni indijski državi Tamil Nadu je 21. maja 1991 pretresel svet. Iz vrste razlogov, je za Slovenske novice pisala Barbara Goričar.

»Najprej, ker je Radživ Gandhi tretji član dinastije, ki je umrl nasilne smrti; ker je tempirana bomba, ki je čakala nanj med cvetjem, njegovo truplo dobesedno raznesla; nenazadnje tudi zato, ker tragični konec simpatičnega pilota z diplomo strojne univerze v angleškem Cambridgeu že bridko spominja na usodo, ki je posegla med Kennedyjevim klanom v ZDA. Radživ Gandhi, sin Indire Gandhi in vnuk Džavaharlala Nehruja, je po umoru matere leta 1984 zapustil Air India in prevzel mesto premiera, ker so za njegovega brata Sandžaja, ki ga je mati Indira vzgajala v svojega naslednika, »poskrbeli« že leta 1980, ko so sestrelili letalo, v katerem je sedel. Med petletnim vodenjem Indije - do leta 1989, ko je Kongresna stranka, ki ji je predsedoval, volitve izgubila - je Radživ Gandhi 2. oktobra 1986 za las ušel strelu militantnega Sikha. V torek je to na brutalen način uspelo Tamilcem. Skupaj z Radživom, ki je prišel na predvolilno prireditev, je v krvi obležalo še štirinajst ljudi. Radživ je zapustil soprogo italijanskega rodu Sonjo, sina in hčerko.« 

