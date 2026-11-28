Francoski ljubitelj ekstremnih športov in fotograf Remi Lucidi, ki je na družbenih omrežjih zaslovel pod vzdevkom Remi Enigma, je tragično preminil po padcu z 219 metrov visokega nebotičnika v Hongkongu. Njegov usodni podvig se je odvil nekega julijskega večera leta 2023, ko se je okoli 18. ure odpravil v stanovanjski kompleks Tregunter Tower, ki je vse do leta 2001 veljal za najvišjo izključno stanovanjsko stavbo na svetu.

Kot poroča časnik South China Morning Post, je 30-letni Francoz varnostniku na vhodu zatrdil, da gre na obisk k prijatelju v 40. nadstropje, nato pa hitro skočil v dvigalo, še preden bi mu lahko ta zastavil dodatna vprašanja. Nadzorne kamere so ga ujele, ko je dvigalo zapustil v 49. nadstropju in se po stopnicah povzpel vse do vrha stavbe. Preiskovalci so pozneje ugotovili, da je na strehi na silo odprl zaklenjena vrata, nato pa se je brez kakršnega koli varovanja podal na zunanjo stran stolpnice.

Približno uro in pol pozneje, okoli 19.30, se je podvig sprevrgel v boj za preživetje. Lucidi se je ujel na ozko polico zunaj luksuznega stanovanja v 68. nadstropju, od koder se ni mogel več vrniti na streho. V stiski je obupano potrkal na okno in prestrašil tamkajšnjo hišno pomočnico, ki ga je tako zadnja videla živega. Kmalu zatem je izgubil ravnotežje in zgrmel približno 219 metrov v globino.

Prebil plinsko cev

Policisti so se na kraj dogodka sprva podali zaradi prijave o uhajanju plina, saj je Francoz ob padcu na pritlično teraso prebil plinsko cev. Tam so našli njegovo truplo, poleg njega pa francoski osebni dokument in športno kamero s posnetki njegovih nevarnih podvigov. »Predhodna preiskava je pokazala, da je bil moški navdušenec nad ekstremnimi športi. Možno je, da je med izvajanjem podviga ostal ujet zunaj stanovanja in potrkal na okno za pomoč, nato pa po nesreči padel v smrt,« je za South China Morning Post pojasnil vir blizu preiskave.

Lucidi je sicer na svojih profilih na družbenih omrežjih redno objavljal fotografije in posnetke z vrtoglavih višin po vsem svetu, med drugim iz Francije, Mehike, Združenih arabskih emiratov, Poljske in Tajske. Njegova zadnja objava na Instagramu je bila ravno fotografija, posneta z vrha ene od stolpnic v Hongkongu.