Tragična nesreča bratov: 21-letnik umrl na kraju, sopotnik težko poškodovan

Po prvih informacijah je umrl Slobodan S., ki je bil verjetno voznik. Zaradi prehitre vožnje je vozilo ušlo izpod nadzora ter trčilo v oviro ob cesti. Šlo je za avtomobil znamke Alfa Romeo 147, s katerim je trčil v betonski drog. Kljub hitri intervenciji ekipe reševalcev mu ni bilo več pomoči, zdravniki so lahko le potrdili smrt na kraju nesreče. Po besedah dežurnega zdravnika je ekipa reševalcev Barajeva na kraj nesreče prispela ob 3.20

V vozilu je bil tudi njegov brat, 20-letni L.S., ki je hudo poškodovan in se za življenje še bori. Po nesreči so ga prepeljali v Urgentni center, kjer se zdravi zaradi resnih poškodb. Avtomobil naj bi bil pomečkan do nerazpoznavnosti, drog pa je sila trka prepolovila.

Za zdaj še ni zagotovo znano, kdo od bratov je vozilo vozil. O nesreči informacije zbirata tako tožilstvo kot policija, ki še preiskujeta okoliščine tragedije.