Nič ni kazalo na tragedijo: pri 24 letih umrl obraz, ki ga je spremljala cela regija (VIDEO)

V 24. letu starosti je umrl bosansko-hercegovski tiktoker Omar Grbić, na spletu znan kot Grbzilla. Njegova smrt je globoko pretresla številne sledilce, družbena omrežja pa so kmalu preplavila čustvena sporočila sožalja in slovesa. Grbić je umrl v soboto, 19. septembra, novica o njegovi tragični smrti pa je hitro zaokrožila po vsej regiji.

Pod imenom Grbzilla je zbral več kot 200.000 sledilcev. Občinstvo je pritegnil z duhovitimi skeči in komičnimi posnetki, ki so temeljili na vsakdanjih življenjskih situacijah. Njegove kratke objave so redno dosegale več sto tisoč ogledov in številne odzive, s čimer si je pridobil priljubljenost predvsem med mladimi v Bosni in Hercegovini ter drugod.

Sledilci se poslavljajo od priljubljenega ustvarjalca

Novica o njegovi prezgodnji smrti je sprožila številne odzive. Oboževalci se v čustvenih sporočilih spominjajo trenutkov smeha, ki jim jih je s svojimi videoposnetki prinašal. »Ne morem verjeti. Počivaj v miru,« »Kolikokrat si nas nasmejal. Hvala ti za vse« in »Bil si moje otroštvo« so le nekateri od številnih komentarjev pod njegovimi posnetki.

Od prezgodaj umrlega Omara se je poslovil tudi njegov tesni prijatelj in spletni kolega Hubby Dena. Objavil je njuno skupno fotografijo oziroma spomin ter zapisal: »Morda v naslednjem življenju.«

Vzrok smrti ni znan

Natančen vzrok in okoliščine smrti mladega ustvarjalca za zdaj še niso bili uradno objavljeni. Zadnje slovo od Omara Grbića je bilo v sredo, 23. septembra, na sarajevskem mestnem pokopališču Vlakovo.

Za seboj je pustil žalujoča starša Maleka in Ermino, številne sorodnike, prijatelje ter ogromno spletno skupnost, ki ga je več let zvesto spremljala in podpirala.

Njegovi videi bodo ostali na družbenih omrežjih

Njegova nenadna smrt je pustila veliko praznino, predvsem med mlajšimi generacijami, ki so odraščale ob spremljanju njegovih videoposnetkov. Številna iskrena sporočila in besede slovesa, ki se pojavljajo na družbenih omrežjih, pričajo o tem, kako pomemben pečat je pustil med svojimi sledilci, poroča Večernji list.