Tragična smrt: 25-letnico silil, da zaužitje 32 kozarcev tekile

V enem izmed japonskih mest se je v ponedeljek začela glavna obravnava v kazenskem postopku zoper 44-letnega Itayo Hirokija zaradi smrti 25-letne ženske. Tožilstvo mu očita, da jo je namerno spodbujal k čezmernemu uživanju alkohola z namenom, da bi z njo pozneje vzpostavil spolni odnos, poroča People.

Po navedbah obtožnice sta se obtoženi in oškodovanka srečala v baru v mestni četrti Naka, potem ko je Hiroki, redni gost lokala, natakarja zaprosil, naj ju predstavi. Tožilstvo trdi, da je obtoženi v približno 90 minutah po začetku druženja oškodovanko spodbujal k zaužitju 32 kozarcev tekile. Po prepričanju tožilstva je obtoženi ravnal z namenom, da bi oškodovanko spravil v stanje hude opitosti, nato pa jo s taksijem odpeljal v hotel, kjer naj bi z njo imel spolni odnos. Obtožba meni, da je bilo njegovo ravnanje premišljeno ter usmerjeno v izkoriščanje njenega zmanjšanega zavedanja in sposobnosti presoje zaradi alkohola.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Kaj je zastrupitev z alkoholom? Zastrupitev z alkoholom (akutna alkoholna intoksikacija) je življenjsko nevarno stanje, ki nastopi ob zaužitju večje količine alkohola v kratkem času. Raven alkohola v krvi se dvigne hitreje, kot ga telo lahko presnavlja, kar lahko povzroči motnje zavesti, upočasnjeno ali nepravilno dihanje, padec telesne temperature, bruhanje ter komo. V najhujših primerih lahko pride do smrti, zato gre za nujno medicinsko stanje, ki zahteva takojšnjo pomoč.

Priznal, da jo je spodbujal k pitju

Itaya Hiroki je na sodišču priznal, da je oškodovanko spodbujal k pitju, vendar je zanikal, da bi imel kakršen koli spolni namen. V svojem zagovoru je poudaril, da je spodbujal pitje alkohola, vendar brez namena spolnega izkoriščanja. Tožilstvo nadalje navaja, da je obtoženi nadaljeval z naročanjem alkoholnih pijač, potem ko je oškodovanka pritrdilno odgovorila na vprašanje, ali uživa alkohol. Po trditvah obtožbe naj bi jo med večerom večkrat pozval k nadaljnjemu pitju. Sodni postopek se nadaljuje, sodišče pa bo v nadaljevanju presojalo kazensko odgovornost obtoženega ter vse okoliščine, ki so privedle do smrti 25-letne oškodovanke.

