Tragična smrt: 25-letnico silil, da zaužitje 32 kozarcev tekile

V enem izmed japonskih mest se je v ponedeljek začela glavna obravnava v kazenskem postopku zoper 44-letnega Itayo Hirokija zaradi smrti 25-letne ženske. Tožilstvo mu očita, da jo je namerno spodbujal k čezmernemu uživanju alkohola z namenom, da bi z njo pozneje vzpostavil spolni odnos, poroča People.
Po navedbah obtožnice sta se obtoženi in oškodovanka srečala v baru v mestni četrti Naka, potem ko je Hiroki, redni gost lokala, natakarja zaprosil, naj ju predstavi. Tožilstvo trdi, da je obtoženi v približno 90 minutah po začetku druženja oškodovanko spodbujal k zaužitju 32 kozarcev tekile. Po prepričanju tožilstva je obtoženi ravnal z namenom, da bi oškodovanko spravil v stanje hude opitosti, nato pa jo s taksijem odpeljal v hotel, kjer naj bi z njo imel spolni odnos. Obtožba meni, da je bilo njegovo ravnanje premišljeno ter usmerjeno v izkoriščanje njenega zmanjšanega zavedanja in sposobnosti presoje zaradi alkohola.
Kaj je zastrupitev z alkoholom?
Zastrupitev z alkoholom (akutna alkoholna intoksikacija) je življenjsko nevarno stanje, ki nastopi ob zaužitju večje količine alkohola v kratkem času. Raven alkohola v krvi se dvigne hitreje, kot ga telo lahko presnavlja, kar lahko povzroči motnje zavesti, upočasnjeno ali nepravilno dihanje, padec telesne temperature, bruhanje ter komo. V najhujših primerih lahko pride do smrti, zato gre za nujno medicinsko stanje, ki zahteva takojšnjo pomoč.
Itaya Hiroki je na sodišču priznal, da je oškodovanko spodbujal k pitju, vendar je zanikal, da bi imel kakršen koli spolni namen. V svojem zagovoru je poudaril, da je spodbujal pitje alkohola, vendar brez namena spolnega izkoriščanja. Tožilstvo nadalje navaja, da je obtoženi nadaljeval z naročanjem alkoholnih pijač, potem ko je oškodovanka pritrdilno odgovorila na vprašanje, ali uživa alkohol. Po trditvah obtožbe naj bi jo med večerom večkrat pozval k nadaljnjemu pitju. Sodni postopek se nadaljuje, sodišče pa bo v nadaljevanju presojalo kazensko odgovornost obtoženega ter vse okoliščine, ki so privedle do smrti 25-letne oškodovanke.
Kdaj poiskati pomoč?
Če je oseba nezavestna, se ne odziva, diha počasi ali nepravilno, bruha in je ni mogoče prebuditi, je treba takoj poklicati 112.
Posamezniki, ki se soočajo s težavami zaradi čezmernega uživanja alkohola, se lahko po pomoč obrnejo na osebnega zdravnika, centre za duševno zdravje ali specializirane ambulante za zdravljenje odvisnosti. Na voljo so tudi programi psihosocialne podpore in skupine za samopomoč, kjer je mogoče anonimno poiskati strokovno in vrstniško podporo.