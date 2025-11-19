Tragična zastrupitev v Istanbulu: družina umirala pred očmi taksista (VIDEO)

Na družbenih omrežjih se širi šokanten posnetek, ki prikazuje zadnje trenutke življenja mati Čigdem Boček (27) in njenega moža Serveta (38) ter njunih otrok Masal (3) in Kadira Muhameta (6). Družina je bila na dopustu v Istanbulu, ko jih je huda zastrupitev pripeljala do smrti.

Sprva so mediji domnevali, da je šlo za zastrupitev s hrano po celodnevnem okušanju ulične hrane, kot so midye (polnjene školjke), kokorec (telečja čreva) in turški piščančji sendvič tavuk tantuni.

Toda preiskava je razkrila nove grozljive okoliščine. Policija in tožilstvo sta aretirala 11 oseb, vključno z osebjem hotela Harbour Suites Old City. Sumijo, da je aluminij-fosfid, uporabljen zaradi stenic v pritlični sobi hotela, morda prišel v družinsko sobo skozi ventilacijo v kopalnici in družino zastrupil.

Zadnji trenutki v taksiju

Posnetek je nastal 12. novembra, ko je družina v paniki ustavila taksi na poti v bolnišnico. Na zadnjem sedežu sta bila vidna otroka, ki sta neprestano bruhala, mati pa ju je skušala potolažiti, medtem ko je oče skrbel za vse.

Taksist je povedal: »Zaprosili so me, da jih odpeljem v najbližjo bolnišnico. Dejal sem jim, da sem videl, da so v paniki. Oče mi je povedal: 'Jedli smo nekaj in verjetno nam je škodilo.' Med vožnjo je deklica neprestano bruhalo v najlonsko vrečko, ki jo je držala mati.«

Kljub hitremu prevozu v bolnišnico so otroci umrli še isti dan, mati dva dni kasneje, oče pa pretekli ponedeljek, potem ko njegov organizem ni zdržal.

Zakaj so umrli?

Družina je pred smrtjo obiskala več ulic in restavracij v Bešiktašu in Fatihu, okušala lokalne specialitete in sladice, a zdravje otrok in staršev se je hitro poslabšalo. Po prvih obiskih bolnišnice so bili domnevno odpuščeni, a so se simptomi močno poslabšali v sobi hotela.

Policija preiskuje hotel, osebje in uporabo strupenega plina v sobah, saj obstaja sum, da je prav to povzročilo tragedijo, poroča Mondo.

