Tragično kolesarjenje za slovenskega državljana, umrl je na Hrvaškem

V hudi prometni nesreči na hrvaškem otoku Murter je davi umrl 67-letni slovenski državljan, potem ko je vanj med vožnjo na kolesu trčil osebni avtomobil, je sporočila hrvaška policija.

Policija je po opravljeni preiskavi navedla, da je do prometne nesreče prišlo, ko je 75-letni voznik avtomobila z registrskimi tablicami Šibenika ob izstopu iz desnega ovinka na ravnem delu začel s prehitevanjem električnega kolesa. Med zaviranjem je s sprednjim desnim delom avtomobila trčil v zadnji levi del električnega kolesa, ki ga je vozil 67-letni slovenski državljan. Ta je vozil v isti smeri proti kraju Betina in ni nosil zaščitne čelade, policijo povzema Dnevnik.hr.